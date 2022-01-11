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Profesör unvanı alarak, kanserden vefat eden kardeşinin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Profesör unvanı alarak, kanserden vefat eden kardeşinin hayalini gerçekleştirdi

11.01.2022 16:52
Profesör unvanı alarak, kanserden vefat eden kardeşinin hayalini gerçekleştirdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ağırseven, aldığı profesör unvanıyla, kanserden vefat eden kardeşinin hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ağırseven, aldığı profesör unvanıyla, kanserden vefat eden kardeşinin hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

Trakya Üniversitesinde profesör unvanı alan akademisyenler için cübbe giyme töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende 40 akademisyen cübbe giydi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, profesör unvanı alan akademisyenlerden Ağırseven'e (42) cübbe giydirdi.

Ağırseven'in gazeteci babası Hüseyin ve annesi Fatma Ağırseven gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yapan Ağırseven, cübbeyi 2 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle vefat eden kardeşi için giydiğini söyledi.

Kardeşi öğretim görevlisi Nehir Ağırseven'in hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ağırseven, "Kardeşim de doktora yapıyordu, o da Trakya Üniversitesinde çalışıyordu. Yıllarca bu üniversiteye hizmet verdi. Onun yokluğunu burada hissediyorum. Keşke yanımda olabilseydi. Ama biliyorum ki beni görüyor." diye konuştu.

Rektör Tabakoğlu da törende yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesinin önemli başarılara imza attığını belirtti.

Kaliteli akademisyen kadrosuna sahip olduklarını anlatan Tabakoğlu, üniversitede birçok bölümün akredite olduğunu dile getirdi.

Tabakoğlu, salgın döneminde aktif şekilde çalıştıklarını, ürettikleri tonlarca dezenfektanı birçok kuruma gönderdiklerini kaydetti.

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Trakya Bölgesi, Fen Fakültesi, Öğretim Üyesi, matematik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Profesör unvanı alarak, kanserden vefat eden kardeşinin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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