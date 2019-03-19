Profesör Yasin Aktay DOSTSİAD Kuruluşunda Konuştu!

Millete Darbe Girişimi sonrası 2017 yılında vatanın her bölgesinden vatan ve millet sevdalısı erdemli insanların bir araya gelerek kurdukları, milli dayanışma ve birlik platformu Yed-i Dost dün Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi konferans salonunda Genel Kurullu İstişare ve tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

On yedi farklı ülkeden üçyüzden fazla iş adamı, bürokrat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu liderinin katılımlarıyla istişare ve genel kurul toplantısında yeni hashtag #kalıcıdeğerler oluşum ise DOSTSİAD oldu.

DOSTSİAD Genel Başkanı Kahramanmaraş Afşin'li Avukat Erol Kıraç'ın açılış konuşmasını yaptığı programın onur konuğu AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 26. Dönem Siirt Milletvekili Prof.Dr. Yasin Aktay oldu. Prof. Aktay; Yed-i dost, dost elidir. Yed-i Dost istişare konseyini ve DOSTSİAD yönetimini kutluyorum diyerek sözlerine başladı. İslam dünyasının ekonomik saldırı altında olduğunu ifade eden konuşma sonrasında DOSTSİAD Başkanı Avukat Erol Kıraç tarafından hediye takdim edildi.

Programa Sakarya'dan davetli olarak katılan Profesör Dr. Ebubekir Sofuoğlu : "dünya sömürü düzeni ve bitcoin" hakkında dikkat çeken konuşmasında yerli üretim ürünler kullanalım çağrısında bulundu. Marketlerde satılan yerli üretim jilet ile tıraş olduğunu vurgulayan Sofuoğlu "tıraş olurken suratım kesmiş olsam da ben yerli markalarımızı tercih ediyorum", dedi.

DOSTSİAD yüksek danışma kurulu üyesi ve İslam Dünyası STK'lar Birliği ( İ.D.S.B.) Başkanı Avukat Ali Kurt Beyefendinin sunumu sonrası Kahramanmaraş Okutma ve Yardım Derneği başkanı Prof. Dr. Ali Malik Gözübol, Marka filozofu Mehmet Dere, Araştırmacı yazar Sadettin Turhan, Coşkun Şahin ve Hıdır Kartal iş dünyası ve birlik konu başlıklarında konuştular.

" DOSTSİAD genel başkanın Kahramanmaraşlı olması hasebiyle 46 TV by Eyüp Kadir Kılcı toplantıyı takip etti. "

Toplantıya İlim Yayma Cemiyeti G.O.P Başkanı Mali Müşavir Kerem Akpınar, Afşinder ve Arıtaş Derneği başkan yardımcısı Fadime Dağlı Atak, TATLIDER başkanı İsrafil Bahçe, İKMDER başkanı Mevlana Demirel, Belsim genel başkanı Derviş Karakoyun, Kent Maraşder genel başkan yardımcısı Recep Tecirli, Türkoğluder eski başkanı Ali Kalli katıldı. Ayrıca Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği, Mısırlı İş Adamları Derneği, Türkiye Suriye Dostluk Grubu Derneği ve Ürdünlü İş Adamları Derneği başkanları tam kadro hazır bulundu. Yerli ve Yabancı İş Dünyası Dernekleriyle birlikte Kahramanmaraş Dernekleri başkanları DOSTSİAD Kalkınma ve İş Dünyası Derneğine katılımlarıyla birlikteyiz mesajı verdi. Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi Hacı Gökhan Gül ile Ak Parti Başakşehir ve Bahçelievler ilçe yönetimi ve Kahramanmaraşlı Başakşehir belediye meclis üyesi adayı Hayriye Çiçek ve MHP Başakşehir ilçe yönetimi toplantıya katılım sağladı.

Genel kurul ve istişare toplantısında programın sunuculuğunu yapan Erkam Radyo programcısı ve eğitimci Mustafa Durmaz ve Mısırlı akademisyen Yasir Raşid üstlendi. Teşekkürler Yed-i Dost, Hoş geldin DOSTSİAD diyerek. DOSTSİAD başkan ve yönetim kurulunu takdim etti. Yüzlerce Yed-i Dost gönüllüsü, farklı STK'ların temsilcileri, iş ve siyaset dünyasından değerleri etkinlik sırasında hazır bulunarak dönüşüme şahitlik ettiler.

DOSTSİAD genel kurulu ve istişare toplantısı yönetim kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu.