Profesörden 'koronavirüs' tedbiri; hastaları için danışma hattı kurdu - Son Dakika
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Profesörden 'koronavirüs' tedbiri; hastaları için danışma hattı kurdu

6 saat önce

TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı ve Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, koronavirüs tedbiri kapsamında, üniversiteye bağlı hastanede, uzmanlık alanındaki yoğunluğu önlemek için 'WhatsApp Danışma Hattı'ndan hastalarına yardımcı oluyor.

Profesörden 'koronavirüs' tedbiri; hastaları için danışma hattı kurdu, System.String[]

TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı ve Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, koronavirüs tedbiri kapsamında, üniversiteye bağlı hastanede, uzmanlık alanındaki yoğunluğu önlemek için 'WhatsApp Danışma Hattı'ndan hastalarına yardımcı oluyor.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, görev yaptığı üniversiteye bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüse karşı tedbir için hasta yoğunluğunu azaltmak amacıyla 'WhatsApp Danışma Hattı' kurdu. Amacının, virüs salgını nedeniyle acil hastalar dışında uzmanlık alanındaki hasta yoğunluğu azaltmak olduğunu belirten Çalıkoğlu, izinli olmasına rağmen hat üzerinden hastalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından da danışma hattının duyurusunu yapıp, acil durumlar dışında hastaneye gidilmemesi öneren Prof. Dr. Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde korunma amaçlı 15- 20 defa el yıkadığımız için çeşitli önlemler almamız gerekiyor. Çünkü ellerin çok yıkanması egzamaya davet çıkarıyor. Özellikle sabun kullanılamayan durumlarda dezenfektan çok faydalı oluyor. Çünkü dezenfektanlar, deri yüzeyindeki zararlı bakterileri öldürerek çok temiz bir ortam yaratıyorlar. Elimizi temiz yıkadıktan sonra üzerine tekrar kolonya sürmemize ya da dezenfektan kullanmanıza gerek yok. Kolonyanın çok sık kullanılması da bir başka egzama sebebidir."


Aksaray Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:09 Kaynak: DHA

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