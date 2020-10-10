Profesörden Maske Performanslı Sergi - Son Dakika

Profesörden Maske Performanslı Sergi

10.10.2020 13:07

Bayburt Baksı Müzesindeki "Maske ve Çağrışımlar" isimli sergi için Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, insan ve maske temalı yeni bir performans gerçekleştirdi.

Bayburt Baksı Müzesindeki "Maske ve Çağrışımlar" isimli sergi için Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, insan ve maske temalı yeni bir performans gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu performansın görsellerinden oluşturulan bir kompozisyon, sergide izleyiciler ile buluştu.

Daha önce doğayı, insanı, sonsuzluğu, şiddeti, ölümü ve daha birçok durumu kavramsallaştırdığı performanslar üreten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, insan ve maske temalı yeni bir performans gerçekleştirdi. Kavukcu, Erzurum'un geniş arazilerinde gerçekleştirdiği 'Maskeleşme' adlı bu yeni performansında dünyayı son dönemde etkisi altına alan pandemi koşullarında özellikle hayatımıza dahil olan maske kavramını irdeledi. Bayburt Baksı Müzesi'ndeki 2021'in 15 Mayıs tarihine kadar sürecek olan Maske ve Çağrışımlar isimli sergi için gerçekleştirilen bu performansın görsellerinden oluşturulan bir kompozisyon, sergide izleyiciler ile buluştu.

Gün doğumunu içine alan bir arazide, pandemi sürecinde kullandığımız koruma maskesi ile performansını yapan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 'maske'nin tarihsel koşullarını değerlendirerek, koruma, gizleme, saklama gibi temel niteliklerinden hareket ederek, şeffaf poşetleri maskeyi temsilen kullandı.

Kavukçu, performansla ilgili yazılı olarak şu bilgileri verdi:

"Sürekli değiştirilen şeffaf poşetlere, günlük hayatta viralleşme bağlamında her alanda karşımıza çıkan boya/renk eşlik eder. Sürekli değişim içinde olan insan, popüler olanın renkli ve geçiciliğine karşı deri değiştirmektedir. Bu bağlamda boyanın ve poşetin maske ile paralelliğinden hareket eden sanatçı, performansın dilini kullanarak da değişken ve tüketilebilir olanı kavramsallaştırır. Anlamsal bütünlüğü üretim-tüketim ilişkileri temeline de yerleştirilebilecek olan günlük maskeler hayatımızın önemli bir parçasıyken, fotoğraflarda görülen gün doğumundan kaynaklanan ışıkla yarın umudu ve görsel etki bütünleşir. Performans dilinin yarına ulaşabilmesi adına eser fotoğraf serisi olarak sergilenmiştir. Sanatçı, eserini pandemi ile birlikte hayatımızın tam ortasına oturan maskelerden yola çıkarak genelde maskenin gerçek olanı gizlemek görünümünden hareketle oluşturmuştur. Güncel maske gerçek olandan/virüsten insanları korurken, genel anlamı ile maske gizlenmek kavramı ile çok daha iç içe görünür. Günümüzün popüler olanı yakalama çabasının bir anlamda sürekli olarak maske değiştirmek olduğunu düşünen sanatçı özellikle çeşitli renkleri kullanmış, popüleritenin renklerin şatafatlı görüntüsü ile parelelliği üzerinde de durmuştur. Normalde virüsün yayılımı için kullanılan 'viralleşmek' kavramının günümüzde 'hızla popülerlik kazanma' durumu için kullanılması da, popülerite- virüs- maske bağlamında oldukça manidar gözükmektedir. Bu bağlamda farklı maskelerini takmış halde(farklı poşetler ve farklı renkler içinde iken) birçok fotoğraf ürettiği performansından sonra sanatçı, bu fotoğrafların bazılarından oluşturduğu kompozisyonu ile de insanın çeşitli maskelerini/görünümlerini bir araya getirmekte, aralarında ki çatışmalı ve paralel ilişkiyi ortaya koymaktadır. Verdikleri destekten dolayı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ve Bayburt Baksı Müzesi kurucusu sanatçı, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a da ayrıca teşekkürlerimi iletirim"

Profesörden Maske Performanslı Sergi
Profesörden Maske Performanslı Sergi
Profesörden Maske Performanslı Sergi
Profesörden Maske Performanslı Sergi

Baksı Müzesi, Erzincan, Sanatçı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Profesörden Maske Performanslı Sergi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı         
13:35
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada         
09:50
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:23:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Profesörden Maske Performanslı Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei