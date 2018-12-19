Profesörden Milli Enerji İçin Dikkat Çeken Öneri

Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından "Enerji Günleri-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü & Sürdürülebilirlik Merkezi" konulu panel düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından "Enerji Günleri-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü & Sürdürülebilirlik Merkezi" konulu panel düzenlendi.



Panelin açılış konuşmasını yapan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, "Bugün gerçekleştireceğimiz etkinlik ile başta enerji verimliliğinin önemi, yenilenebilir enerji kaynakları ve binalarda ısı yalıtımın önemi gibi konuları işleyeceğiz" dedi.



"Teknolojinin hızla yaygınlaştığı ve geliştiği günümüzde, enerjinin etkin ve verimli kullanımı ile çevrenin korunması birbirini tamamlayan iki unsur haline gelmiştir" diyen Kelleci, "Bir taraftan fosil enerji kaynaklarının tükenme riski taşıması, çevreye verdikleri zararların yüksek seviyede olması, diğer taraftan alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilerek, uygulama alanlarının genişletilmesi, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılık ve enerji verimliliği yaklaşımları çerçevesinde, kentlerin planlanmasında yeni yaklaşımların doğmasına neden olmuştur" diye konuştu.



Eskişehir'e yapılması planlanan kömürlü termik santral konusuna değinen Kelleci, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin özgün koşullarına uygun, yerli-yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ön planda tutan, ekonomi-sanayi-tarım-çevre-eğitim-ulusal güvenlik-ulaşım politikaları ile bütünleşik, insanımıza odaklı enerji politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda başta şehrimize yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi olmak üzere çevreye zararlı yeni lisans talepleri iptal edilmelidir. Bunun yerine enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi, kaynak potansiyelimizin gerçekçi yaklaşımlarla ortaya konulması önem arz etmektedir."



Kelleci, "Bu kapsamda ilk kez düzenlenen bu etkinliğin şehrimizde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında farkındalığı artırması ve öneminin ortaya konulmasına aracılık etmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Daha sonra söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, belediye olarak yenilenebilir enerji projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Tepebaşı Belediyesinin yenilenebilir enerji konusunda liderlik yaptığını söyleyen Başkan Ataç, "2011 yılından itibaren Tepebaşı belediyesi yenilenebilir enerjide birçok projeye imza attı" diyerek yapılan projeler hakkında bilgi verdi.



Ataç, gerçekleşen projeleri şöyle sıraladı:



"2011 yılında Tepebaşı Belediyesi'nin Hizmet Binası enerji ihtiyacının yüzde 20'lik kısmının güneşten sağlanması için proje hazırlandı. Hizmet Binası, Eskişehir'in Düşük Karbon Ayakizi İçin Enerji Etkin ilk kamu binası oldu. Sistem 2013 yılında binamızda kuruldu. 2012 yılında Avrupa Yaşayan Laboratuvar Organizasyonu'na Türkiye'de 2 belediyeden biri olan, Tepebaşı Belediyesinin üyeliği kabul edildi. 2013'te Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi'ne imza atıldı. Karbon emisyon oranının 2020 yılına kadar yüzde 23 azaltılacağı taahhüdü verildi. Başkanlar Sözleşmesi'ne Türkiye'den sadece 10 belediye taraf olmuştur. 2014'te Dünya Sağlık Örgütü, Sağlıklı Kentler Organizasyonu 6. Faz üyeliği onaylandı. 2015'te Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) 4 ay gibi kısa bir sürede Mart 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından incelenerek onaylandı. 2015'te Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Türkiye'de LEED GOLD Sertifikasına sahip kamu binası oldu. 2017'de Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı çerçevesinde 2014-2016 yılları arasındaki verileri içeren ara raporu hazırlayan ilk belediye olduk. Ulaşımda elektrikli ve hibrit araç kullanımı, yerel elektrik üretiminde güneş panellerinden yararlanma ve belediye hizmet binalarında enerji etkin faaliyetleri gibi 3 alanda mükemmellik ölçütünü yakalamayı başardı. 2017'de mevcut referanslarımız ve deneyimlerimiz çerçevesinde 86 ülkeden, bin 500'den fazla yerleşim yerinin içinde bulunduğu Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi-Sürdürülebilir Kentler Birliği üye olduk."



Tepebaşı Belediyesinde, güneş enerjisi kullanılan yerler hakkında da bilgi veren Başkan Ataç, şunları söyledi:



"Tepebaşı Hizmet Binası, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, yeşil bina özelliği bulunuyor. Güneş Enerjili Sulama Sistemleri, Güneş Enerjili telefon şarj istasyonları, Yaşam köyü - Remourban Akıllı Kentsel Dönüşümün hızlandırılması projelerimiz de mevcut. Temiz enerji için güneş enerjisine önemli yatırımlar yapıyoruz. Güneş enerjisinden yararlanacağımız alanları arttırmayı hedefliyoruz. Bu alanda kazanılan tecrübe ile Türkiye'de ilkleri başarıyoruz. Tarım ile uğraşan kesimin akaryakıt ve elektrik gibi iki büyük gideri var. Doğru sulama yöntemlerini geliştirilerek yüksek maliyetin azaltılmasını hedefliyoruz."



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Aras, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen "Enerji Günleri" konulu panelde konuştu. Aras panelde iki ayrı oturumda, "Yenilenebilir enerji kaynakları kooperatifleri" ve "Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teşvik ve engeller" konularında konuştu. İlk olarak "Yenilenebilir enerji kaynakları kooperatifleri" hakkında katılımcıları bilgilendiren Aras, "Dünyanın birçok ülkesinde enerji kooperatifleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ve ısı enerjisi üreterek, dünya temiz enerji üretimine katkı sağlamaktadır" diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yıllarda artan çevre kirliliği ve ekolojik sorunlar insanların yaşam varlığı için tehdit oluşturmaya başlamıştır. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış da, çevreye duyarlı vatandaşları bir araya getirerek yenilenebilir enerji alanında kooperatifleşmelerini sağlamıştır. 2 Temmuz 2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tebliğ ile yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin kurulmasının önü açılmıştır. Söz konusu tebliğ ile Enerji Kooperatiflerine 1 MW'a kadar kota yayınlanmasını beklemeksizin tüketimleri oranında güç tahsis edilmesi imkanı da sunulmaktadır."



Şu anda Türkiye'de faal halde olan toplam 13 adet yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten kooperatif olduğunu söyleyen Aras, "Bu tebliğ ile kurulacak enerji kooperatifleri yardımıyla, ülkemizde yaşanan enerji darboğazının önüne geçmek, sermayenin tabana yayılmasının sağlanması ve enerji talebimizin karşılanmasında yerli katkı payımızın yükseltilmesi hedeflenmiştir" dedi.



Enerji kooperatiflerinin önemine vurgu yapan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enerji kooperatifleri ile bir farkındalık oluşturan Almanya'nın iklimi ve almış olduğu güneş enerjisi miktarı, bizim Karadeniz bölgesi ile benzerlik göstermesine rağmen, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapan sektörün büyüklüğü 18 milyar Euro'ya ulaşmış ve 350 bin kişiye iş imkanı oluşturmuştur. Ayrıca İspanya ve ABD'ye güneş teknolojisi ihraç ediyor. Biz ise 1 kWh enerji üretmek için 638 gr karbondioksiti deşarj etmeye devam ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde kooperatifiler, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini teşvik etmek amacıyla sağlanan destekler sayesinde, dünya temiz enerji üretimine katkı sağlamaktadır. Ülkemizde de ise yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten kooperatiflerin sayısının 13'ten çok fazla olması en büyük isteğimdir. Böylelikle enerji kooperatifleri yardımıyla enerji üretimindeki yerli katkı payımız yükselecek ve de dışa bağımlılığımız azalacaktır. Bunu yaparken yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten sistemlerin yüzde yüz yerli imalatını da gerçekleştirmek zorundayız. En büyük hayalim, önce şehrimde sonra ülkemde, her evi güneşten elektrik üreten bir fabrika dönüşmesidir."



"Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teşvik ve engeller" konusunda da bir konuşma yapan Aras, "Yenilenebilir enerji kaynaklarında elektrik enerjisi üreten düşük kalite ürünler hiçbir denetim mekanizmasına tabi olmadan doğrudan ülkemize girebilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten sistemlerle ilgili acilen ihtisas gümrüğü kurulmak zorundadır. Ayrıca PV'lerin TSE tarafından kontrol edilebilmesi için acilen ülke olarak bir mekanizmayı oluşturmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önündeki engelleri bertaraf edilmesi için bir koordinasyon kurumu acilen kurulmalıdır. Güneş enerjisinden sıcak su elde etmek için termal uygulamalar desteklenmelidir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten sistemlerin yerli imalatını acilen yapmak zorundayız. Bununla ilgili oluşturulacak bir sanayi modeline ülkemizin acilen ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizin en temel problemi olan eğitim eksikliği ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma, maalesef güneş enerjisi sektörü için de geçerlidir. Bilgi kirliliği güneş enerjisi yatırımlarının yavaşlamasına neden oluyor. Burada sektörün kanaat önderlerine, sivil toplum örgütlerine ve konuya hakim akademisyenlere büyük görevler düşüyor. Güneş enerjisinin önündeki engelleri aşmak için halkın desteği de son derece önemlidir. Konu hakkında halk desteğini almak için yol haritası, kredilere erişim sağlanması, bağlantı ve iletim maliyetlerinin düşürülmesi, bağlantı ve iletime yönelik standartların net hale gelmesi gerekir."



Panelin ilk oturumunda "Enerji Verimliliğinin Önemi" konuşuldu. Elektrik Elektronik Mühendisi Mahir Ulutaş, "Fosil kapitalizmi ve uygarlık krizi" konusunda bir sunum yaptı. Ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Müfide Banar, "Sürdürülebilir enerji politikalarının belirlenmesinde LCA ve MCDM yaklaşımları" hakkında konuştu. Eskişehir Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Cengiz Türe ise, "İtibarlı şehirler için küçük karbon ayak izi" hakkında bir sunum gerçekleştirdi. İlk oturumun son sunumunu Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Haydar Aras gerçekleştirdi. Aras, "Yenilenebilir enerji kaynakları kooperatifleri" hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Panelin ikinci oturumunun konusu, "Yenilenebilir enerji kaynakları" oldu. Bu oturumda, Tepebaşı Belediyesi Elektrik Elektronik mühendisi Sinem Sarıçoban, Prof. Dr. Haydar Aras ve Mimar İrem Melis Kurt konuşma gerçekleştirdi.



"Binalarda ısı yalıtımı" konulu üçüncü oturumda ise, İZODER Teknik İşler ve Eğitim Yöneticisi Güneş Kocaoğlan Yüzügür, ESPDER'den Prof. Dr. İbrahim Uzun, Türk Ytong Sanayi Bölge Satış Şefi Olcay Tarhan ve Elektrik Mühendisleri Odasından Abdülkadir Oskan konuşma gerçekleştirdi.



Panelin son oturumunda ise Tepebaşı Belediyesi Enerji Yöneticisi Özcan Özdemir, "Yenilenebilir enerji uygulamaları örneği: Tepebaşı Belediyesi" konulu sunumunu gerçekleştirerek, belediyede yapılan projeleri anlattı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kar ve Tipinin Kapattığı Yolları Atla Aştılar

Bir Yıl Boyunca Akıllı Telefon Kullanmayana 100 Bin Dolar Ödül Verilecek

Taksiciler İçin 'Standart' Talebi: Kullanmayan Satsın

Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı