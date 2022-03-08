Profesörden sevindiren açıklama: "Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz" - Son Dakika
Üye Girişi

Profesörden sevindiren açıklama: "Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz"

08.03.2022 09:53

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz. Fakat herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz.

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz. Fakat herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Aşı emniyet kemeri gibidir" dedi.

Tüm dünya 2019 yılından bu yana Covid-19 salgını ile mücadele ediyor. Türkiye'de 100 binlere çıkan vaka sayıları ve ölümlerin olması pandemiyi halen gündemde tutmaya devam ediyor. Aşısız vatandaşlar hastanelerin yolunu tutuyor. Samsun'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise yaza kadar vatandaşların hatırlatma dozlarını olmaları halinde pandeminin bitebileceğini ön gördü.

"BU YAZA KADAR PANDEMİNİN SONUNA GELEBİLİRİZ"

Pandeminin başlarındaki gibi hastaların ağır akciğer tutulumları ile geldiklerini ifade eden Özkaya, "Tam sonuna gelmişken tekrar başa dönme düşüncesi bizde endişe oluşturuyor. Şu an gerçekten hasta sayılarımızda ciddi bir azalma var. Hastaneye yatan hastalarımızın hemen hemen tamamı ya aşılarını olmamış ya eksik aşılarını olmamış hastalarımızdan oluşuyor. Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz. Fakat herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Bundan sonraki günlerde aşılarını olmamış vakalar geldikçe yasakların tekrar gelmesi demektir. Aşı her zaman sizi koruyacaktır. Aşı emniyet gibidir. Mevcut vakaların azalmasına güvenmeyin. Hala ölen sayısı fazladır. Hala kritik hasta sayısı fazladır. Hala çok sayıda polikliniklere başvuru var. Herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Bilindiği gibi Samsun pandeminin en kritik olduğu dönemlerde hep zirveye oynamıştır. Şu an hala zirvedeyiz. Bunun sebebi ise çok fazla toplumsal hareketliliğin olması ve çok fazla göç almasıdır. Maske yasağı kalkmasına rağmen bireysel temizliğe dikkat edeceğiz. Bu yaza kadar pandeminin sonun getirmek için herkesi hatırlatma dozlarını olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

(Furkan Abrek Ünal/ İHA)

Profesörden sevindiren açıklama: Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz
Profesörden sevindiren açıklama: Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz
Profesörden sevindiren açıklama: Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz

YORUMLAR
500
Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak Ayçiçek yağında fiyat dalgalanması Ayçiçek yağında fiyat dalgalanması

Koronavirüs, Türkiye, Samsun, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Profesörden sevindiren açıklama: 'Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz' - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
10:15 Ceset torbasından fırlayan adam, az kalsın arkadaşının kalbine indiriyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: Profesörden sevindiren açıklama: "Bu yaza pandemiyi bitirebiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement