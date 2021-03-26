Profesörden uyarı: 15 tane mutant suş var - Son Dakika

Profesörden uyarı: 15 tane mutant suş var

26.03.2021 10:18
Profesörden uyarı: 15 tane mutant suş var, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, ABD, İngiltere, Filipinler, Güney Afrika, Brezilya, Avrupa, Avustralya, Güneydoğu Asya gibi bölgelerden bildirilen 15 tane mutant suş (Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar...

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, ABD, İngiltere, Filipinler, Güney Afrika, Brezilya, Avrupa, Avustralya, Güneydoğu Asya gibi bölgelerden bildirilen 15 tane mutant suş (Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplar) olduğunu belirterek, hızla artan koronavirüs vakalarından, bu mutant virüslerin sorumlu olduğunu düşündüğünü açıkladı.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki hızlı artışın yeni mutant virüslere bağlı olabileceği uyarısında bulundu. Yeni mutasyonların ortaya çıktığını, İngiltere'den bildirilen birden fazla mutasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bildirilen 15 tane mutant suş var. Bunların bir kısmı bilinmiyor, bir kısmının hızlı bir şekilde yaygınlığı olduğundan bahsediliyor ama şu an için 15 tane. ABD'den Kaliforniya ve Kolombiya, Filipinler, İngiltere'den birden fazla, Güney Afrika, Brezilya, Avrupa, Avustralya, Güneydoğu Asya gibi bölgelerden değişik mutant virüs var. Yani birden fazla çeşit olduğu söyleniyor. Bir kısmı bilinmiyor, bir kısmının hızlı yaygınlığı, bulaşıcılığın daha yüksek olduğundan bahsediliyor. Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, Avustralya, Afrika'nın güneyinde ve daha yeni mutant virüslerden de bahsediliyor" diye konuştu.

'VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞTAN, MUHTEMELEN MUTANT VİRÜSLER SORUMLU'Türkiye'de mutant virüslerle ilgili bütün verilerin Ankara'ya gönderildiğini, Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda incelendiğini ve sonuçların oradan bildirileceğini belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Oradan ne tür bir virüs olduğu, hangi şeye uyduğu belirleniyor. Şu an için bir bilgi gelmedi. Ama mutasyon sayısı arttı. Vaka sayılarında artış oldu ve muhtemelen de bu artıştan mutant virüslerin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Türk mutant var mıdır, şu an için bir şey söylemek çok zor" dedi.Kuralların radikalleşmesi gerektiğine de işaret eden Prof. Dr. Yalçın, tedbirlere yeteri kadar uyulmadığını vurguladı. Prof. Dr. Yalçın, şunları söyledi:

"Maske ve fiziki mesafeye dikkat edilmesi çok önemli. Bence toplu olarak bir araya gelmemek ve maske kullanımı ideal olan. Bu kurallara ciddi şekilde uymak önemli olan. Aşıların 6 ile 8 ay arasında etkinliği söz konusu. Yeni mutant virüslerin bir kısmı ciddi, yayılımı yüksek, bir kısmı hakkında daha bilgi yok. Ama daha çok bulaşıcı. Aşıların bir kısmına etkili olup olmayacağı da özellikle yeni gruplarda bilinmiyor."


Profesörden uyarı: 15 tane mutant suş var

Amerika Birleşik Devletleri, England, Afrika, Mutant, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Profesörden uyarı: 15 tane mutant suş var - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi 80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı
Son Dakika: Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı Son Dakika: Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı         
11:59
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı         
11:34
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı         
11:15
Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık         
10:48
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi         
10:21
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 12:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Profesörden uyarı: 15 tane mutant suş var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei