Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı

22.04.2022 11:13
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde görevli Prof. Dr. Aydın Acar'ı trafikte önünü keserek darbeden 2 şüpheli ile bu kişileri azmettirdiği öne sürülen kadın hakkında 28'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde görevli Prof. Dr. Aydın Acar'ı trafikte önünü keserek darbeden 2 şüpheli ile bu kişileri azmettirdiği öne sürülen kadın hakkında 28'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

1 Mart'ta mesai sonrası evine gitmek için yola çıkan Acar'ın kullandığı otomobilin önü, Çiçekli Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde, 06 VKN 78 plakalı araçla kesildi. Araçtan inen 2 kişi, Acar'ı darbetti. Çevredekilerin araya girmesi üzerine şüpheliler, araca binerek kaçtı. Baygınlık geçiren Acar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheliler hakkında şikayetçi olan Acar'a Adli Tıp Kurumu'ndan verilen raporda, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen saldırganlar Sezgin A. ile Uğur G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadede, müşteki Aydın Acar'ın trafikte otomobiliyle kendilerini sıkıştırıp aracın tamponuna çarptığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, olayın bu nedenle meydana geldiğini ileri sürdü. İki şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Prof. Dr. Acar, iddia edildiği gibi trafikte kimseyle tartışmadığını, 3 yıl önce burun ameliyatını yaptığı hastası Zehra Ç'nin, ameliyattan memnun olmadığı için kendisini uzun süredir sosyal medyadan tehdit ettiğini, darp olayının da onun azmettirmesi sonucu meydana geldiğini düşündüğünü söyledi.

Savcılık talimatıyla polis merkezinde ifadesi alınan Zehra Ç. ise olayla ilgili bilgisinin olmadığını öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

28'er yıl hapis istemiyle iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede olay yeri kamera kayıtlarının incelemesi sonrası şüphelilerin söylediği gibi Acar'ın, kullandığı otomobille başka bir aracı sıkıştırmadığı, şüphelilere ait aracın aniden Acar'ın aracının önünde durduğu tespitinin yapıldığı belirtildi.

Yine şüphelilerin ifadelerinde Acar'ın otomobiliyle kullandıkları aracın tamponuna çarptığını söyledikleri, ancak görüntülerin bunu yalanladığı, aracın tamponunda da herhangi bir ize rastlanılmadığı aktarıldı.

Şüpheli Zehra Ç'nin, sosyal medya hesabında Acar'a yönelik sürekli olarak hakaret ve tehdit içerikli mesaj gönderdiğinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, Acar'ın şikayeti üzerine Zehra Ç'nin, "tehdit" ve "hakaret" suçundan yargılandığı Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza aldığına işaret edildi.

İddianamede, "Her ne kadar Zehra Ç. suçlamaları kabul etmese de şüpheliler Sezgin A. ve Uğur G, aralarında hiçbir tartışma ve husumet olmaksızın müştekiye saldırmış olmaları göz önünde alındığında şüpheli Zehra Ç'nin, olayın azmettiricisi olduğu ve haklarında kamu davası açılması için yeterli delilin bulunduğu anlaşılmıştır." görüşüne yer verildi.

Zehra Ç'nin azmettirmek suretiyle olmak üzere 3 şüpheli hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme", "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıl 8 aydan 28'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı - Son Dakika


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