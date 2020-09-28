Profesöre drift cezası yargıdan döndü - Son Dakika

Profesöre drift cezası yargıdan döndü

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, drift yapmak ve spin atmak iddiası ile kendisine kesilen 6 bin TL'lik trafik cezası karşısında şaşkına döndü.

Profesöre drift cezası yargıdan döndü, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, drift yapmak ve spin atmak iddiası ile kendisine kesilen 6 bin TL'lik trafik cezası karşısında şaşkına döndü. Hukuksal mücadele başlatan Prof. Özsarı'ya kesilen ceza, herhangi bir kanıt içermemesi dolayısıyla mahkeme yolu ile iptal edildi.

Prof. Dr. Özsarı'nın özel aracına pandeminin en yoğun yaşandığı günlerde Balıkesir'de fahri trafik müfettişleri tarafından iki ayrı trafik cezası tutanağı düzenlendi. 3 Haziran 2020 tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar tutanaklarında ihlalin Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Altıeylül-Balıkesir adresinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Prof. Dr. Mustafa Özsarı, tebliği edilen trafik cezası karar tutanaklarını incelediğinde büyük bir şok yaşadı. İlk tutanağa göre, Mustafa Hoca "Zorunlu olmadan, karayolu dönüş kuralları dışında bilerek, isteyerek el freni çekmek veya başka yöntemle aracın ani olarak yönünü değiştirmek, kendi etrafında döndürmek" ikincisinde ise "emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak" ihlallerini gerçekleştirdiği için ceza kesildiğini öğrendi. Özsarı'ya ihlallerden birincisi için 6 bin 141 lira, ikinci ihlal için ise 132 TL olmak üzere toplam 6 bin 273 lira trafik cezası kesildi. Prof. Dr. Özsarı, fahri müfettişin aracına düzenlediği yüksek miktardaki cezayı görünce, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ceza tutanaklarını alır almaz, Balıkesir Adliyesinde idari yaptırıma itiraz davası açan Prof. Dr. Mustafa Özsarı, dava dilekçesinde gıyabında düzenlenen ceza tutanağının haksız, hukuki mesnetten uzak ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri sürerek ceza tutanaklarını iptalini talep etti.

Öğretim üyesi Prof. Dr. Özsarı'nın itirazını kabul eden Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği 2 Eylül 2020 tarihli kararıyla Mustafa Özsarı'ya fahri müfettiş tarafından düzenlenen para cezalarının her ikisini de kaldırdı.

"Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği hukuka aykırılıklar içeriyor"

Prof. Dr. Mustafa Özsarı İHA'ya yaptığı açıklamada, "Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğini hükümlerini sorgulayan mahkeme, iptal kararının gerekçesinde fahri trafik müfettişlerinin tespit ettikleri ihlali ispatlama zorunlulukları olmasının hukuken kabul edilemeyeceğini, bu eksikliğin yasanın amacına aykırı olduğunu, ayrıca fahri trafik müfettişinde belirlenen ihlalin vatandaş tarafından gerçekleştirildiğine dair dosyada hiçbir delilin olmadığını gerekçe göstererek bana verilen idari para cezasının kaldırılmasına hükmetti" dedi.

"Karar bir emsal niteliğinde"

Mahkemenin iptal kararına çok sevindiğini belirten Mustafa Özsarı, kararın emsal niteliğinde olduğunu, Balıkesir mahkemesinin yerinde bir kararla, Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliğini sorguladığını ve aracına kesilen cezanın iptal edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"İftiraya mı uğradım yoksa kasıt mı var"

Aracına kesilen cezayı ilk öğrendiğinde kendisini ağır bir iftiraya uğramış gibi hissettiğini belirten Özsarı, mahkeme kararının açıklanmasıyla birlikte rahatladığını söyledi. Ancak Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliğinde hukuka aykırı hükümlerin olduğunu öğrendiğinde, olayın değişik bir boyut kazandığını söyleyen Özsarı, esasında bu kararla birlikte Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği hükümlerinin yeniden düşünülmesi gerektiğini; ayrıca eşinin ve kendisinin aracına ceza yazan B.Ç. adlı fahri trafik müfettişinin görevi esnasında taraflı davranıp davranmadığının da Emniyet Müdürlüğünce sorgulanması gerekliliğini ifade etti. Aynı trafik müfettişinin daha önce yine Bahçelievler'de eşinin aracına da 600 TL ceza yazdığını fakat o cezayı ödediklerini belirten Özsarı, "Aile olarak aklımıza farklı şeyler geldi. B.Ç. adlı fahri müfettişin ailemizle bir sorunu olup olmadığını düşünüyoruz" dedi. - BALIKESİR

Profesöre drift cezası yargıdan döndü
Profesöre drift cezası yargıdan döndü
Profesöre drift cezası yargıdan döndü

Öğretim Üyesi, Türk Lirası, Balıkesir, Ceza, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Profesöre drift cezası yargıdan döndü - Son Dakika

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