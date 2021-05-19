Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı - Son Dakika

Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı

19.05.2021 16:37
Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı, System.String[]

Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya hesapları üzerinden görüş bildiren Prof. Dr. Güner Sönmez ve Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter'da antikor konusu yüzünden adeta birbirine girdi. Sönmez, aşının antikorların yanında hücresel olarak da koruma sağladığını söylerken, Unutmaz ise Sönmez'i alanı dışında beyanat vermekle suçladı.

Koronavirüs salgını döneminde görüşüne en çok başvurulan iki isim Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sönmez, sosyal medya hesapları üzerinden aşının sağladığı bağışıklık konusunda tartışma yaşadı.

Prof. Dr. Güner Sönmez, gazeteye verdiği demeçte, "Aşı olanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ancak bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. Sadece antikor düzeyleri değil, B ve T hücreleri de koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Sönmez'in verdiği demeci, Prof. Dr. Derya Unutmaz'a soran bir vatandaş, kafasının karışık olduğunu ve kime inanacakları konusunda sorun yaşadıklarını aktardı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ UZMANLARINI TAKİP EDİN"

Vatandaşın sorusuna yanıt veren Prof. Unutmaz ise, "Bağışıklık sistemi uzmanlarını takip etmenizi tavsiye ederim. Bu arada 30 yıldır da T hücresi çalışıyorum" dedi.

SÖNMEZ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Prof. Unutmaz'ın sözlerine meslektaşı Prof. Dr. Güner Sönmez'den cevap gecikmedi. Sönmez, Prof. Unutmaz'ın kullandığı dilin rahatsızlık verici bir boyuta geldiğini belirterek, "Daha önce başka bir tweetin altında da mahalle dedikodusu kıvamında bir şeyler karalamışsınız, görmezden geldim. Ama artık rahatsızlık verici boyuta geldi. Amerika'da olan ve hiç Covid hastası bakmamış biri kadar bu konularda yazmaya hakkım var zannediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuyla ilgili bir Tweet daha atan Sönmez, şunları söyledi:

Yazdığım her şeyi okur araştırır öyle yazarım. Size de tavsiye ederim, iddia ettiğiniz gibi her şeyi sadece siz bilemezsiniz. Yapılan röportajlara gazetelerin attığı manşeti bizim belirlemediğimizi de bilmeniz lazım.

Sosyal medyada konuya yorum yapan çok sayıda vatandaş, profesörler arasında kaldıklarını ve kafa karışıklığı yaşadıklarını vurguladı.

Profesörler antikor konusunda sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
Profesörler antikor konusunda sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
Profesörler antikor konusunda sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı

Radyoloji uzmanı, Sosyal Medya, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı - Son Dakika


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