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Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti - Son Dakika

Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti

19.08.2021 19:42

Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: "Propolise eklenen bor biyoyararlanımını arttırdı" Prof. Dr.

Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya:

"Propolise eklenen bor biyoyararlanımını arttırdı"

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Ülkemize çok daha fazla gelir getirebileceğimize inanıyoruz"

DÜZCE - Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve Arı Mucizesi, Türkiye'nin en önemli yer altı kaynaklarından birisi olan Bor'u, Oleuropein ile birleştirerek propolise dahil etti. Bor'un insan sağlığına faydasını keşfeden profesörler, borun çocukların gelişiminden kanser tedavilerine kadar bir çok alanda kullanıldığını belirtti.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve Arı Mucizesi, Türkiye'nin en önemli yer altı kaynaklarından birisi olan Bor'u, Oleuropein ile birleştirerek propolise dahil etti. Düzce Üniversitesi'nde analiz edilip onaylanan Bor içerikiliği Oleuropein ve Propolise her geçen gün talep artıyor. Arı mucizesi tarafından geliştirilen sistem ile ürün softgel olarak son tüketiciye ulaştırılırken, ürünü geliştiren profesörler, Türkiye'nin en önemli yer altı kaynaklarından birisi olan Bor'un insan sağlığına faydasının çok olduğunu belirtti. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü ve Arı Mucizesi Akademisi kurucularından Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Bor'un insan vücudunda günlük düzeyde ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kaya, "Bor vücudumuzda da bulunan bir mikro elementlerden birisidir. Bir mikrobesindir. Vücudumuzun günlük düşük düzeylerde ihtiyacı vardır. Yetişkin insanlar için yaklaşık 1 mili grama kadar vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir mikro elementtir. Borun insan sağlığı açısından yapılmış bir çok araştırma da önemi bulunmaktadır. Kemiklerin sağlığının korunması, bazı minerallerin kalsiyum, magnezyum, fosfat gibi minerallerin kemikte tutunmasının uzun süre sağlanmasının D vitaminin artırılması için Bor'un vücudumuzda bir miktar bulunması gerekiyor. Güvenli bir mikro elementtir. Vücudumuzda birikmez. Ayrıca beyin fonksiyonlarını arttırır. Büyümekte olan çocukların beyin fonksiyonlarını, bilimsel fonksiyonlarını arttırdığı gösterilmiştir. Hatırlama ve öğretmen gibi bilinçsel fonksiyonları güçlendirmektedir. Kas ve eklem fonksiyonlarını güçlendirdiği için sporcularda bir miktar kullanılmaktadır. Son yıllarda da Bor'un özellikle spesifik olarak kanser tedavisinde özel bazı kullanım alanları bulunuyor" ifadelerinde bulundu.

Propolis ile birleştirilen Bor, biyoyararlanımı arttırdı

Bir çok hastalıkta kullanılan Bor'u propolis ile birleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, " Bor vücudumuza bir çok gıdadan alınabilmektedir. Yeşil bazı meyveler, kabuklu meyveler, kabuklu kuruyemişler gibi bazı maddelerden boru alabiliyoruz. Ülkemizde bor kaynakları çok fazladır. Bor'un insan sağlığı dışında da bir çok kullanım alanı bulunmaktadır. Bor kullandığımız ürünlerde propoliste olueropin ile birleştirildiğinde bu ürünlerin özellikle nanobor olarak yapıldığından dolayı bağırsaklardaki emilimini arttırmaktadır. Bu da biyoyararlanımı artırır. Böylelikle propolisin içerdiği doğal moleküllerin vücudumuza emilimi ve vücudun bunlardan faydalanması artırılmaktadır. Bu amaç ile Arı mucizesi ürünlerine bor eklenerek biyoyararlanımı artırılmıştır" dedi.

"Ülkemize çok daha fazla gelir getirebileceğimize inanıyoruz"

Bor'un Türkiye'nin en önemli yer altı kaynaklarından birisi olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi kurucu ortağı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Bor elementi ülkemizin en önemli yer altı zenginliklerinden birisidir. Devletimiz son yıllarda yaptığı yatırımlarda yer altı zenginliğinden katma değerli ürünler üzerine de bir çok çalışma yapıyor. Bu konuda hem devletimizin bazı kurumları ETİ Maden gibi hem de bazı şirket yatırımları sayesinde Bor'dan katma değerli ürünlerin üretimi hızla artıyor. Buda önemli bir fayda sağlayacak ülkemiz için. Çünkü bundan katma değerli ürünlerin üretilmesi, yakın bir zamanda ülkemize daha fazla bor ile ilgili yatırımların ve katma değerin artması ile beraber ekonomik fayda getirecek. Bor'dan yapılan katma değerli ürünlere baktığımızda deterjan sektöründeki ürünleri zaten biliyoruz. Son yıllarda Eti Madenin yaptığı çalışmalarda Bor'dan başka kimyasallarında üretimi gerçekleştirilip yurt dışında bir çok ülkeye ihracatı gerçekleştiriliyor. Nanobor'da bunlardan birisi aslında. Nanobor Katma değerli ürünlerden biri tanesi elementel halde nanabor veya moleküler yapıda bir bor örneği görmekteyiz. Bunlar ülkemizde yerleşik 2 adet start up şeklindeki şirketlerin bunlarında övünerek söylüyorum akademik kişiler tarafından kurulan şirketin ürettiği ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Biz o akademisyen şirketlerin ürettiği elementer bor ürünlerini alıp kendi ürünlerimizde kullanarak ne tür fayda sağladığını anlamaya çalışıyoruz ki bununla ilgili zaten aldığımız geri dönüşümler son derece olumlu. Sadece nanoborda değil Bor'un diğer moleküllerinde de çok çeşitli yapıları elde edebilirsek ülkemize çok daha fazla gelir getirebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi bünyesinde analizleri yapılan Bor ve Oleuropein ile Propolisin birleştirilmesinden çıkarılan Arı Mucizesi Propolis Softgel'de Alkol, etanol, glikol gibi hiçbir kimyasal solvent bulunmuyor. Yüksek Polifenollü saf zeytinyağında yüksek teknoloji ile işleniyor. Tadı ve kokusu bulunmuyor. Yumuşak kapsüllerden oluşuyor. Bu sayede her yerde kolaylıkla tüketilebiliyor.

Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti
Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti
Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti
Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti

Düzce Üniversitesi, Türkiye, Kanser, Bor, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Profesörler keşfetti bor ve oleuropein, propolisle birleşti - Son Dakika


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