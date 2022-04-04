Profesörleri heyecanlandıran kazı! Emevilerin İstanbul'un fethini planladıkları kağıtlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Profesörleri heyecanlandıran kazı! Emevilerin İstanbul'un fethini planladıkları kağıtlar ortaya çıktı

04.04.2022 12:20

Muğla'ya bağlı Datça ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, Emevilerin İstanbul'un fethini planladıkları kağıtlar tespit edildi. Profesörler, kağıtlarda savaşın tüm detaylarının yazıldığını belirtti.

Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, M.S. 685-711 yılları arasında Knidos Kenti'nde hüküm süren Emeviler'e ait olduğu belirlenen dört kitabe ortaya çıkarıldı.

İSTANBUL'A YAPACAKLARI SEFERLERİ DETAYLANDIRMIŞLAR

Jeolog, mimar, restoratör, sanat tarihçisi, biyolog, antropolog ve kazı işçilerinden oluşan 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı kazılarda bulunan mermer ve kireç taşından dört kitabede, Emevilerin İstanbul'a yapacakları sefere katılacak olan boylar ile komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.

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"İSLAMİYET'İN ERKEN DÖNEMLERİNE IŞIK TUTACAK"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 12 aylık kazı projesi çerçevesinde, 2016 yılından bu yana kesintisiz kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Knidos Antik Kenti'ndeki kazılarda sürprizlerle karşılaşıldığını belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "Ramazan ayının ilk gününde Knidos bize güzel bir armağan sundu. Dört yeni Emevi kitabesi arkeolojik kazılarımızda gün yüzüne çıkarıldı. İslamiyet'in erken dönemine ait, Batı Anadolu'daki en büyük kalıntılarını oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili adlar içermektedir. Antik döneme ait birçok yeni veri sunan Knidos, İslamiyet'in erken dönemlerine ışık tutacak verileriyle, İslam Tarihi yazıcılığı açısından ne kadar önemli olabileceğini gösterdi" dedi.

İNCELEMELER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Mermer ve kireç taşından dört kitabenin, 15 santimetre ile 1 metre arasında değişen boylarda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Doksanaltı, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

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Selçuk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Arkeoloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Profesörleri heyecanlandıran kazı! Emevilerin İstanbul'un fethini planladıkları kağıtlar ortaya çıktı - Son Dakika


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