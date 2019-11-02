Profesörü köpek ısırdı.."Bize saldırması demek kamu hizmetinden geri kalmamız demek"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, sahilde eşi ile birlikte yürüyüş yaparken başıboş bir köpek tarafından kolundan ısırıldı.

Olay, 30 Ekim Salı günü Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahil mevkiinde meydana geldi. Kendisi gibi doktor olan eşi ile birlikte yürüyüş yapan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, başıboş gezen bir köpek tarafından sol kolundan ısırıldı. Kolunda 4 tane diş izi bulunan Profesör Demirağ, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan doktor ameliyatlarının ve hastalarının tedavilerinin aksadığını belirterek yetkililerden bu saldırgan hayvanlar için çözüm üretilsin çağrısında bulundu.

"Biraz daha aşağıdan ısırsaydı belki bir tendon kesisi olacaktı"

Olay hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Eşimle beraber yürüyüşe başlamıştık. Yürürken birden koluma bir köpeğin saldırdığını gördüm. Tam olarak kavrayamadı kolumu ve ben birden elimi çektim. Acı çektim. Daha sonra etraftakilerin 'kaçın kaçın' diye bağırdığını duydum. Köpek bana tekrar saldırcaktı. Ben de koşmadım, peşimden kovalamasın diye. Daha sonra köpeğe karşı yürüdüm ve bağırdım. Böyle olunca köpek biraz geri çekildi. Ben de fırsattan istifade hızlı adımlar ile oradan uzaklaştım. Kendim doktor olduğum için biliyordum. Hemen salyasının olduğu bölgeyi sabunlu su ile yıkadım. Ondan sonra tetanoz ve kuduz aşılarını oldum. Biraz daha aşağıdan ısırsaydı belki bir tendon kesisi olacaktı ve ameliyat olmak zorunda kalacaktım" dedi.

"Kamu hizmetinden geri kalmamız demek"

Yetkililerin bu başıboş köpeklere bir an önce çözüm bulması gerektiğini belirten Dr. Demirağ, "Atakum sahilinde çok fazla başıboş köpek dolaşmaya başladı. Bu köpek beni daha ileri bir şekilde ısırıp ben işimden geri kalsaydım ne olacaktı? Biz bazen çocuklar ile yürüyoruz. Çocuğuma saldırsaydı ne olacaktı? Bize saldırması demek kamu hizmetinden geri kalmamız demek. Şu an iyi durumdayım, ameliyatlarıma devam ediyorum. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını bekliyorum" diye konuştu.