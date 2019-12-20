Profesörü yerleşkede "cımbız ve kapla" dolaştıran tutku - Son Dakika
Son Dakika Güncel Profesörü yerleşkede 'cımbız ve kapla' dolaştıran tutku - Son Dakika

Profesörü yerleşkede "cımbız ve kapla" dolaştıran tutku

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, telef olan hayvanları kurutarak koleksiyonunda sergiliyor.

Profesörü yerleşkede

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, telef olan hayvanları kurutarak koleksiyonunda sergiliyor.

Kuleli, dersten kalan boş vakitlerinde elinde cımbız ve numune kabıyla yerleşke ve çevresinde dolaşıyor. Telef olmuş hayvanları bularak fiziki yapısına zarar vermeden dikkatli şekilde topluyor.

Kuleli, hayvanları odasının gün ışığı gören bölgesinde kuruttuktan sonra içerisinde akrilik bulunan dekoratif cam kutuda saklıyor.

Kuleli'nin koleksiyonunda akrep, çıyan, örümcek, kara salyangozu ve gece güvesi gibi 11 hayvan bulunuyor. Kuleli, kendi tükettiği çipura, levrek ve palamut gibi balıkların çene ve diş yapılarını inceledikten sonra birleştirerek iskelet haline getiriyor.

Kuleli, AA muhabirine, canlıları inceleme merakının lise yıllarında aldığı biyoloji ve fizyoloji derslerine uzandığını söyledi.

Canlıları bozulmadan muhafaza etmeye çalıştığını ifade eden Kuleli, "İnsan gıdası olarak tüketmiş olduğumuz balıkları yedikten sonra atmıyorum. Özellikle iri çipura, levrek ve palamut gibi balıkları etlerinden ayırdıktan sonra, birleştirip iskeletlerini inceliyorum. Daha sonra da onları birleştirmeye çalışıyorum." dedi.

Kuleli, canlıların ağız, diş ve kafa yapılarını görmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Canlıların muhteşem bir dizayna sahip olduğunu belirten Kuleli, şöyle konuştu:

"Küçüklüğümde doğadaki canlılarla hep bir arada büyüdüm. Bu bende, ileri ki yaşta merak ve tutkuya dönüştü. Doğadaki canlılara karşı hayranlık duyuyorum. Onlar dahil birçok insan tarafından tuhaf, kimi zaman da hayranlıkla karşılandığım oluyor. Ben doğadan bir şeyler almayı ve görmeyi tercih ediyorum. Kampüs çevresinde yürüyüş yaptığım zaman, elimde mutlaka bir cımbız ve kapla dolaşıyorum. Etrafta ölmüş çok ilginç canlılarla karşılaşıyorum."

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Denizcilik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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