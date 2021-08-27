Üye Girişi
PROFESÖRÜN, EVİNE DADANAN BOZAYI İLE BAŞI DERTTE - Son Dakika

PROFESÖRÜN, EVİNE DADANAN BOZAYI İLE BAŞI DERTTE

27.08.2021 11:37

TRABZON'un Maçka ilçesinde yaz tatilini geçiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun, evine dadanan ayı ile başı derde girdi.

TRABZON'un Maçka ilçesinde yaz tatilini geçiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun, evine dadanan ayı ile başı derde girdi. Pencerelere tırmanan, eve ve tarım ürünlerine zarar veren, 'meteor' adını verdiği bozayıyı görüntülemek için güvenlik kamerası taktıran Prof. Dr. Kadıoğlu, hayvanın eve yaklaşmaması için müzik yayını ile ses çıkarıyor. Prof. Dr. Kadıoğlu, 'Kamera kurdum yakışıklı bir fotoğrafını çekeyim diye ama ayı nedense öbür taraftan geliyor. Ayıyla başım dertte' dedi.

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaz tatili için memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine geldi. Prof. Dr. Kadıoğlu köydeki evinin çevresine bir ayının dadandığını fark etti. Pencerelere tırmanan, eve ve tarım ürünlerine zarar veren, 'meteor' adını verdiği bozayıyı görüntülemek için güvenlik kamerası taktıran Prof. Dr. Kadıoğlu, müzik yayını ile ses çıkararak ayının eve yaklaşmaması için önlem almaya çalışıyor. Kadıoğlu'nun ayı ile mücadelesini paylaştığı anlar sosyal medyada ilgi görüyor.

'HERKES AYIYI TARAF TUTUYOR, 'NE İŞİN VAR ORADA DİYOR'

İki günlüğüne İstanbul'a gidip döndükten sonra bir ayının, evin giriş kattaki penceresini kırdığını ve bahçesini talan ettiğini söyleyen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'Ayıyı seviyorum, bir problemim yok. Gittiğimi fırsat bilip gelmiş, fasulyeleri, patatesleri düzlemiş. Birinci katta balkondaki peteğe ulaşmak için de camları yoklamış. İki camı yoklamış, üçüncüyü kırmış ama içeri girmemiş nedense. Zaten bu ayı daha önce defalarca geldi. Şantiyedeki kulübe kapısını kırdı. İçeri giriyor, beğenmediği ne varsa atıyor. Ayçiçeği yağını içiyor ama gaz, tiner gibi şeyleri beğenmeyip atıyor. Ayıya komşuyuz tabii ki. Ayının ininde falan değilim. Millet bana kızıyor. Ayıyı çok seviyorlar, taraftarı var. Sosyal medyada bakıyorum herkes ayıyı taraf tutuyor, 'ne işin var orada' diyor ama biz yola daha yakınız. Ormanda değil, kıyısındayız? dedi.

'AYIYLA BAŞIM DERTTE'

Bahçesine zarar veren ayıya karşı sebzelerini kurtarmak için mücadeleye giriştiğini ifade eden Kadıoğlu, 'Kamera kurdum ayının yakışıklı bir fotoğrafını çekeyim, diye. Herkes tanısın, millet görsün diye ama nedense kamerayı kurduğum taraftan gelmiyor, öbür taraftan geliyor. Ayıyla böyle bir mücadelemiz var. Harekete duyarlı kamera sürekli mesaj gönderiyor gece uyurken bile. Uyanıp bakıyorum 'ayı mı geldi' gibi. Ayıyla başım dertte gibi bir durum gibi oldu. Epey vaktimi alıyor beni oyalıyor ama iyi oldu. Tanışmak istiyorum kendisiyle, yoksa bir şeyimiz yok ayıyla. Mısırların içine harekete duyarlı kamera yerleştireceğim. Ayı geldiğinde tam mısırlara yaklaştığında bir ışık yakıp bir de alarm çalacak. Herhalde bir daha ayının geleceğini sanmıyorum bu tarafa. Millet tarım ürünleri ayının hakkı diyor ya, ayının fasulye mısır tarlası yok. Ben ayıdan bir şey çalmıyorum, o da benden bir şey çalmasın, onunla öyle anlaşacağız. Ayıya zarar vermeyen tedbirler almaya çalışıyorum? diye konuştu.

'DOSTANE DAVRANIYORUM'

Ayıya dostane davrandığını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, 'Tuzak kurmadım. Bu mısırlar ayıyı çekiyor. Yiyecek kokusunu aldığı zaman etrafta ama gittikten sonra 'yiyecek ne bıraktın' diye gelip çöplere bakıyor. Ayı da işin kolayını bulmuş. Daha önce eve giren ayı duymadık. Ayı insanı sevmez, ne kadar tehlikeli bir varlık olduğunun farkında. Tesadüfen karşılaşmalar olursa ayıyla karşı karşıya kalıyorsunuz veya ters rüzgarda kokuyu alamadığı zaman. Biber gazım ve düdüğüm var. Yolda giderken düdük çala çala gidiyorum 'aman bir yanlışlık olmasın' diye? dedi.

AYI POPÜLASYONUNUN ARTTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Bölge Müdürlüğü ekipleri; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının olduğu sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlıklar gözlemlendi. Çalışma sonucu ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal ve domuz türlerinde yaklaşık yüzde 10'luk artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerindeki ayı popülasyonunda artış olduğu saptanmıştı.

PROFESÖRÜN, EVİNE DADANAN BOZAYI İLE BAŞI DERTTE
PROFESÖRÜN, EVİNE DADANAN BOZAYI İLE BAŞI DERTTE
PROFESÖRÜN, EVİNE DADANAN BOZAYI İLE BAŞI DERTTE
PROFESÖRÜN, EVİNE DADANAN BOZAYI İLE BAŞI DERTTE

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mikdat Kadıoğlu, Kadıoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROFESÖRÜN, EVİNE DADANAN BOZAYI İLE BAŞI DERTTE - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık 12:07 KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kapalı Maraş'ın açılması konusunda konuştu: Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu 11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de 11:07 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı 10:20 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor         
11:59
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu         
11:36
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile alışverişe çıktı         
08:50
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PROFESÖRÜN, EVİNE DADANAN BOZAYI İLE BAŞI DERTTE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement