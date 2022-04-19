Profesörün ikinci eş acısı - Son Dakika
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Profesörün ikinci eş acısı

19.04.2022 09:56
Profesörün ikinci eş acısı

Adana'da 15 yıl önce trafik kazasında eşini ve bir çocuğunu kaybeden profesörün dün de ikinci eşi yatağında ölü bulundu.

Adana'da 15 yıl önce trafik kazasında eşini ve bir çocuğunu kaybeden profesörün dün de ikinci eşi yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Kuleci (55) dün sabah işe gitmek için kalktı. Adana Şehir Hastanesinde Pataloji Teknisyeni olarak görev yapan eşi Gönül Deniz Kuleci'yi de (40) uyandırmak istedi. Ancak Kuleci'nin eşi uyanmadı. Bunun üzerine 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Önce genç kadının ilaç içmesi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi ancak daha sonra kalp krizi riskinin ağır olduğu öğrenildi. Polis de olay yerine çağrıldı. Yapılan detaylı incelemede genç kadının ölümünde şüpheli bir durum olmadığı, normal ölüm olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Kuleci'nin yaklaşık 15 yıl önce Ankara yakınlarında içinde eşi ve çocuklarının olduğu araçla trafik kazası yaptığı bu kazada ilk eşini ve bir çocuğunu kaybettiği, kendisinin de sol kolunun sakat kaldığı öğrenildi. - ADANA

Profesörün ikinci eş acısı
Profesörün ikinci eş acısı
Profesörün ikinci eş acısı
Profesörün ikinci eş acısı
Profesörün ikinci eş acısı

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Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Profesörün ikinci eş acısı - Son Dakika


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