Profesörün korona virüsünü Çin'e sattığı iddiası yalanlandı - Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı, Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı Dr. Charles Lieber'in virüsü Çin'e sattığı için tutuklandığı iddialarını yalanladı. Lieber'in tutuklanmasının virüs ile bağlantısı olmadığı ve 28 Ocak'ta akademik alanda suç işlediği, Çin'den fon alımına ilişkin "yanlış beyanlarda" bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.



Çin'den dünyaya yayılan ve kısa sürede dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünya genelinde 1 milyondan fazla korona virüs vakasının görüldüğü ve 82 binden fazla da kişinin hayatını kaybettiği virüsü Çin'e, Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı Dr. Charles Lieber'in sattığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya göre, Charles Lieber virüsü ABD'de üretti ve Çin'de bulunan Wuhan Teknikle Üniversitesi'ne yüklü miktara sattı. Söz konusu iddia, sosyal medya hesaplarından 7 Nisan'da çeşitli dillerde 79 binden fazla paylaşıldı. Daha sonra 60 yaşındaki Lieber'in tutuklandığı öğrenildi.



Sosyal medyadan yapılan iddiaların ardından gerçek ortaya çıktı. Lieber'in tutuklanmasının virüs ile bağlantısı olmadığı ve Charles Lieber'in 28 Ocak'ta akademik alanda suç işlediği, Çin'den fon alımına ilişkin "yanlış beyanlarda" bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.



ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Charles Lieber ve iki Çin vatandaşının 28 Ocak sabah saatlerinde tutuklandığı duyuruldu. Dr. Charles Lieber'in tutuklanma nedeninin ise Çin'den fon alımına ilişkin "yanlış beyanlarda" bulunmak olduğu açıklandı. - PEKİN