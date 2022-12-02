Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında 30 gün koruma kararı verildi - Son Dakika
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Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında 30 gün koruma kararı verildi

02.12.2022 14:38
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında 30 gün koruma kararı verildi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi Ş.K. hakkında 30 gün koruma kararı verildi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi Ş.K. hakkında 30 gün koruma kararı verildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K.'nın odasına girdi. Ş.K.'nın telefonuna el koyarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği ve Ş.K.'nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.'nın erkek arkadaşı ile tartıştı. B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından öğretim üyesi Ş.K., B.A.'ya karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için Kocaeli 1. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Ş.K.'nın "tedbir" talebini kabul ederek, koruma kararı aldı. 30 gün süreyle geçerli olacak kararda profesör B.A.'nın, Ş.K.'ya yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına hükmedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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İstanbul Üniversitesi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında 30 gün koruma kararı verildi - Son Dakika

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