Profesörün üvey oğluna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi - Son Dakika

İstanbul'da bir akademisyen üvey oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiası sosyal medyada yankı uyandırdı. 25 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan profesör, savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşüne rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"İKİ YIL SÜRDÜ"

Sabah'ın haberine göre, üvey babası hakkında şikayette bulunan çocuk daha sonra korktuğu için annesiyle birlikte İstanbul'dan taşındı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.K.K (12), şunları söyledi:"6'ncı sınıfta okuyorum. Olaylar sanığın annemle evlenmesinden bir ay sonra başladı. Mahrem yerlerime dokunuyordu. Her yalnız kaldığımızda beni istismar etti. Bu, iki yıl sürdü. Çok canım yanıyordu." sözlerine yer verdi. Çocuğun annesi ise duruşmadaki ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu ve boşanma aşamasında olduğunu ifade etti.