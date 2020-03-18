Profesyonel amaçlı tıbbi maskeler reçete ile alınabilecek - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Profesyonel amaçlı tıbbi maskeler reçete ile alınabilecek - Son Dakika

Profesyonel amaçlı tıbbi maskeler reçete ile alınabilecek

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, riskli alanlarda çalışan sağlık personelinin kullandığı "N95, FFP2 ve FFP3" tıbbi maskelerinin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilebileceğine yönelik yazıyı valiliklere gönderdi.

Profesyonel amaçlı tıbbi maskeler reçete ile alınabilecek, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, riskli alanlarda çalışan sağlık personelinin kullandığı "N95, FFP2 ve FFP3" tıbbi maskelerinin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilebileceğine yönelik yazıyı valiliklere gönderdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla, maske teminine ilişkin 81 il valiliğine yazı gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kovid-19'un pandemik bir hastalık olduğunun ilan edildiği hatırlatılan yazıda, "Bakanlığımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Yazıda, maske teminine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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