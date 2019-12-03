Profesyonel aşçılar yetiştirecekler

Aşçılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla yerel lezzetlerin dünya tatlarıyla buluşturulduğu Foodrum hizmete girdi.



Şef Pelin Dumanlı tarafından Bodrum yerel lezzetleri ile dünya lezzetlerinin buluştuğu deneysel bir alan oluşturan Foodrum; verdiği profesyonel aşçılık hizmet ile dikkat çekiyor. Gastronomi merkezi Foodrum, Kayalar Mutfak tarafından kurulan kapsamlı altyapısı, endüstriyel mutfak ve ekipmanları ile eğitim vermeyi hedefliyor.



Foodrum, üniversite onaylı Profesyonel Aşçılık Sertifika Programını da başlatarak Bodrum gastronomisine ve turizmine büyük katkı sunuyor. Bu sertifika programıyla her yaştan öğrenciye eğitim imkanı ve sektöre de kalifiye eleman sağlanacak. Foodrum'da oluşturulan endüstriyel mutfakta gerçekleşecek profesyonel eğitimler yanında, sevilen atölye ve workshoplar da yapılacak. Bu eğitici hobi mutfağında katılımcılara, hem keyifli vakit geçirecekleri hem de profesyonel şeften değerli gastronomi bilgileri alacakları bir atmosfer sunulması amaçlanıyor. Söz konusu mekan, aynı zamanda imkanları dar ve eğitim almak isteyen öğrencilere de her yıl belli miktarlarda burslar vermeyi hedefliyor. - İSTANBUL