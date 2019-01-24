Profesyonel Dalgıç Girdiği Sudan Çıkamadı
1 saat önce
Gaziantep'te Afrin çayında bulunan baraja dalış yapan dalgıç Mehmet Genç sudan çıkmayınca arama kurtarma çalışmaları başladı.
Gaziantep
'te Afrin
çayında bulunan baraja dalış yapan dalgıç Mehmet Genç
sudan çıkmayınca arama kurtarma çalışmaları başladı. Kahramanmaraş
nüfusuna kayıtlı profesyonel su altı dalgıcı Mehmet Genç (54), Gaziantep'in Şahinbey
ilçesi Akbayır
Mahallesi'nde yeni yapılan Afrin Barajı'na tamirat işlemleri için dalış yaptı. İddiaya göre, barajın 15 metre derinliğinde bulunan bir boru üzerinde tadilat çalışmaları için dalış yapan Mehmet Genç, sudan çıkamayınca baraj görevlileri alarma geçti. Yetkililerin bilgi vermesi sonucu Adıyaman
Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri olay yerine geldi. İki dalış yapan ancak dalgıca ulaşamayan ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:26 Kaynak: İHA
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