Profesyonel Dalgıç Girdiği Sudan Çıkamadı
1 saat önce
Profesyonel dalgıç girdiği sudan çıkamadıGAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde Afrin Çayı üzerinde bulunan baraja dalış yapan 54 yaşındaki dalgıç Mehmet Genç sudan çıkmayınca arama kurtarma çalışmaları başladı.
Profesyonel dalgıç girdiği sudan çıkamadı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te sabah saatlerinde Afrin
Çayı üzerinde bulunan baraja dalış yapan 54 yaşındaki dalgıç Mehmet Genç
sudan çıkmayınca arama kurtarma çalışmaları başladı. Kahramanmaraş
nüfusuna kayıtlı olan profesyonel su altı dalgıcı Genç, Gaziantep'in Şahinbey
İlçesine bağlı Akbayır
mahallesinde yeni yapılan Afrin Barajına tamirat işlemleri için dalış yaptı.
İddiaya göre barajın 15 metre derinliğinde bulunan bir boru üzerinde tadilat çalışmaları için dalış yapan Mehmet Genç, sudan çıkmayınca baraj görevlileri alarma geçti.
Yetkililerin bilgi vermesi sonucu Adıyaman
Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri olay yerine geldi. İki dalış yaptıktan sonra şahsa ulaşamayan ekiplerin, sabah arama kurtarma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:23 Kaynak: İHA
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