Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü Maçında Kırmızı Kart Gören Fenerbahçeli Futbolcu...
1 saat önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:25 Kaynak: İHA
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