Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Vedat...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'e 2 maç ceza verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:37 Kaynak: İHA
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