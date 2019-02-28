Son Dakika Haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a Taraftarlarının Neden Olduğu Olayları Nedeniyle 120...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a Taraftarlarının Neden Olduğu Olayları Nedeniyle 120...

52 dakika önce

IHAAW171715-SPO/28-02-2019- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu olayları nedeniyle 120 bin TL, Fenerbahçe'ye de 110 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a Taraftarlarının Neden Olduğu Olayları Nedeniyle 120..., System.String[]
IHAAW171715-SPO/28-02-2019

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu olayları nedeniyle 120 bin TL, Fenerbahçe'ye de 110 bin TL para cezası verdi. 28.02.2019 17: 17: 15 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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