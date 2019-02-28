Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a Taraftarlarının Neden Olduğu Olayları Nedeniyle 120...
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IHAAW171715-SPO/28-02-2019- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu olayları nedeniyle 120 bin TL, Fenerbahçe'ye de 110 bin TL para cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:23 Kaynak: İHA
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Para Cezası Verdi!
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