Son Dakika Haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik...

1 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik..., System.String[]
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç ceza verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Cihat Arslan, Ricardo Quaresma, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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