Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik...
1 saat önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç ceza verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: AA
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