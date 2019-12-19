Son Dakika › Spor › Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. - Son Dakika Spor
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.
6 saat önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:02 Kaynak: İHA
Son Dakika Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor