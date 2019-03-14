Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi.
22 dakika önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: AA
Son Dakika! PFDK, Yardımcısına Küfür Eden Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak
Barcelona'da Dembele 3-4 Hafta Forma Giyemeyecek
Arda Turan'a Kırmızı Kart Gösteren Yaşar Kemal Uğurlu 27 Hafta Sonra Başakşehir Maçı Yönetecek