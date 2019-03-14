Son Dakika Haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi.

22 dakika önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi., System.String[]
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fırat Aydınus, Spor
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