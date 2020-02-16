Son Dakika › Spor › Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve... - Son Dakika Spor
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve...
14 dakika önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi Sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Sivassporlu minik taraftarlar, kardan hakem yapıp: Müessesimizde VAR yoktur yazdılar Liverpool, Norwich'i 1-0 yendi ve Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı