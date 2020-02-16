Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve... - Son Dakika
Son Dakika Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve... - Son Dakika Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve...

14 dakika önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve..., System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi
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