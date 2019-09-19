Son Dakika Haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu...
Son Dakika Spor Haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu...

18 dakika önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Elneny'ye 3 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu..., System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Elneny'ye 3 maç men cezası verdi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı! Alanyaspor'dan son dakika kural hatası açıklaması! Getafe-Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:18:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]