Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu...
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Elneny'ye 3 maç men cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
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