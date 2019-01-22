Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Kasımpaşa'dan Diagne'ye 4 Maç, Fenerbahçe'den Eljif...
18 dakika önce
IHAAW150743-SPO/22-01-2019- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'dan Diagne'ye 4 maç, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a 2 maç ceza verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:13 Kaynak: İHA
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