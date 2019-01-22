Son Dakika Haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Kasımpaşa'dan Diagne'ye 4 Maç, Fenerbahçe'den Eljif...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Kasımpaşa'dan Diagne'ye 4 Maç, Fenerbahçe'den Eljif...

18 dakika önce

IHAAW150743-SPO/22-01-2019- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'dan Diagne'ye 4 maç, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Kasımpaşa'dan Diagne'ye 4 Maç, Fenerbahçe'den Eljif..., System.String[]
IHAAW150743-SPO/22-01-2019

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'dan Diagne'ye 4 maç, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a 2 maç ceza verdi. 22.01.2019 15: 07: 43 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa, Spor
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