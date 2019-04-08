Profesyonel Futbolcu Olacaklardı Aç Susuz Ortada Kaldılar

Profesyonel futbolcu olacaklardı aç susuz ortada kaldılar Senegal'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen siyahi futbolcular ortada kaldıADIYAMAN - Senegal'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen ve profesyonel futbolcu olma hayali kuran 4 siyahi oyuncu Adıyaman'da ortada kaldı.

Profesyonel futbolcu olacaklardı aç susuz ortada kaldılar

Senegal'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen siyahi futbolcular ortada kaldı



ADIYAMAN - Senegal'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen ve profesyonel futbolcu olma hayali kuran 4 siyahi oyuncu Adıyaman'da ortada kaldı.

Senegal'den Ankara'ya profesyönel futbolcu olmak hayaliyle Türkiye'ye giriş yapan Senegalli 4 futbolcu, ortada kaldı. Muhammed Muctar Kıng, Aimamy Olie Kamara, Sheka Zidane Sannoh, Abbas Koroma adındaki 4 siyahi futbolcu Senegal'den Libya, Ürdün, Mısır, Suriye, İran'a, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdi.

Van üzerinden otobüs ile Adıyaman'a gelen ve otogarda inen Senegal'li sporcular polis tarafından sorgulanınca ülkeye yasa dışı girdikleri anlaşıldı. İl Göç İdaresi'nde işlemleri tamamlanan şahıslar haftada bir gün imza yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Ceplerinde paraları olmadığı için yatacak yer bulamayan ve yiyecek bulma sorunu çeken siyahi futbolculara esnaf yardımda bulundu. Osman Yılmaz isimli Adıyamanlı vatandaş tarafından camide yatmaları için girişimde bulundu. Türkiye'de profesyonel olmak isteyen sporcular camide yatıyor.

Muhammed Muctar Kıng, illegal yollardan Türkiye'ye geldiklerini belirterek, Türk Acente aracılığıyla Adıyaman'a buradan da Ankara'ya gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

Muhammed Muctar Kıng, "İnternet üzerinden Ankara'da bir kişiyle tanıştık. Bize Türkiye'ye gelmemiz halinde futbol oynayabileceğimizi söyledi. Adıyaman'a geldiğimizde polis tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi tarafından imza yükümlülüğüne tabi tutulduk. Bir ay boyunca Adıyaman'da kalmamız gerekiyor.kalacak yerimiz yok" dedi.

Osman Yılmaz, "Bunlar 3 gün otogarda yatmışlar. Kasap arkadaş onları görünce yemek falan vermiş. Bende onlara yatacak yer temin etmek için bizim yakınımızda cami var. Oraya götürdüm. Cami hocası 3-4 gün kalabileceklerini söyledi. Bir ay süreyle haftada 1 gün imza için gidiyorlar. Yatacak yer temin etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Şahısların Senegal'de futbol oynadıkları öğrenildi.

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