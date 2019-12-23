Profesyonel futbolcular için aday hakem kursu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Profesyonel futbolcular için aday hakem kursu yapıldı - Son Dakika Spor

Profesyonel futbolcular için aday hakem kursu yapıldı

6 saat önce

TFF'den yapılan açıklamaya göre, MHK'nin önemli projelerinden birisi olan ve profesyonel futbolcuların kariyerleri sonrasında hakemliğe kazandırılması amacını taşıyan kurs, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Profesyonel futbolcular için aday hakem kursu yapıldı, System.String[]

TFF'den yapılan açıklamaya göre, MHK'nin önemli projelerinden birisi olan ve profesyonel futbolcuların kariyerleri sonrasında hakemliğe kazandırılması amacını taşıyan kurs, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.


Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) ile iş birliği içinde yapılan kursun ilk gününe, TPFD Başkanı Hakan Ünsal da katıldı.


Teorik eğitimler, saha uygulamaları ve yazılı sınavdan oluşan kurs programı MHK üyesi Zihni Aksoy tarafından yürütüldü. Tüm hakem adayları kursu başarı ile tamamlarken, kursiyerler bundan sonraki süreçte gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra "aday hakem" unvanı ile illerindeki amatör müsabakalarda görev almaya başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:15 
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