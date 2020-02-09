Profesyonel gezi rehberleri Oğuzlar'i inceledi - Son Dakika

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Profesyonel gezi rehberleri Oğuzlar'i inceledi
6 saat önce
Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan "Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açılarıyla Çorum Kent Turizmi" Araştırma Projesi kapsamında İstanbul Tarih Kültür ve Turizm Rehberleri Derneği üyeleri tarafından Oğuzlar'a gezi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan "Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açılarıyla Çorum Kent Turizmi" Araştırma Projesi kapsamında İstanbul Tarih Kültür ve Turizm Rehberleri Derneği üyeleri tarafından Oğuzlar'a gezi düzenlendi.
Proje koordinatörlerinin rehberlik ettiği gezi kapsamında İstanbul Tarih Kültür ve Turizm Rehberleri Derneği bünyesinde İstanbul, Antalya ve İzmir'den gelen profesyonel rehberler Obruk Barajı Sahilinde yer alan Altın Koz Sosyal Tesisleri'ni ve Oğuzlar'ı gezdi.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Saklı Cennet Oğuzlar'ımıza yaptıkları geziden dolayı proje koordinatörlerine, İstanbul Tarih Kültür ve Turizm Rehberleri Derneği'ne ilçem adına teşekkür ediyorum." dedi. - ÇORUM
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