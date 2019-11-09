Son Dakika Haberleri: Profesyonel golfçüler "Golf Klinik" etkinliğine katıldı
Son Dakika Spor Profesyonel golfçüler 'Golf Klinik' etkinliğine katıldı

Profesyonel golfçüler "Golf Klinik" etkinliğine katıldı

6 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve Antalya'da devam eden Turkish Airlines Open 2019 kapsamında "Golf Klinik" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve Antalya'da devam eden Turkish Airlines Open 2019 kapsamında "Golf Klinik" etkinliği düzenlendi.

Turkish Airlines Open 2019 organizasyonun yapıldığı Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde gerçekleştirilen Golf Klinik etkinliğine, Antalya'da golf oynayan minik golfçüler ile turnuvada mücadele eden profesyonel golfçülerden Nacho Elvira ve Matthew Southgate katıldı.

Etkinlikte profesyonel golfçüler, etkinliğe katılan golfçülerle yakından ilgilendi ve nasıl vuruş yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Önce kendileri vuruş yaparak miniklere gösteren Nacho Elvira ve Matthew Southgate, sonrasında küçüklere atış yaptırdı.

Profesyonel golfçüler Golf Klinik etkinliğine katıldı

Montgomerie Maxx Royal, Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:23 Kaynak: AA
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