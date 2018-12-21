Profesyonel Hayatta Dil Öğrenmek Yeni Metodlarla Artık Daha Kolay!

Bu noktada birçok firma ve kurum aradıkları personel kriterlerinde yabancı dili önceliğine alırken birçoğu ise kurumsal dil eğitimine yöneliyor. Çalışanlarına yabancı dil eğitim desteği sağlamak isteyen şirketler, bazı noktalarda kafa karışıklığı yaşamakla beraber, verdiği zaman ve paranın doğru kullanıldığına emin olmak istiyorlar..

Kurum ve şirketlerin bu konudaki hassasiyetlerini göz önüne alarak faaliyet alanlarına, ihtiyaç ve taleplerine uygun eğitim programları hazırlayan dil okulları, kişiselleştirilebilir bir hizmet anlayışı sunuyor. Şirketlerin en önemli değerlerinden biri olan insan kaynağına yapılan bu yatırım, kısa ve orta vadede sağladığı getirileriyle önemli bir avantaja dönüşüyor.

Farklı hedefler, farklı çözümler

Köklü eğitim geçmişini modern yöntem ve metotlara entegre ederek kurumların yabancı dil eğitim ihtiyacını karşılamayı hedefleyen okullar kısa zamanda etkili sonuçlar sağlıyor. Kurumların bu alandaki en önemli partneri olan dil okulları yoğun İngilizce kursu, grup dersleri, özel dersler, sanal sınıflar,telefonda veya online eğitimi kapsayan geniş bir portföy sunuyor. Sınıf ve online eğitimler olarak ikiye ayrılan hizmet portföyü tamamen şirket ve kurumların beklentileri doğrultusunda şekillendiriliyor. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, aktif bir öğrenme temeli üzerine inşa edilen Berlitz Metodunu kullanarak istenilen dil seviyesine ulaşmak amaçlanıyor. Bu noktada Türkiye ve dünyadan çok önemli kurumlara iş birliği yapan Berlitz Dil okulları, prestijli markaların arkasındaki güç olarak yer alıyor.

Grup dersleri ile şirket için önemli olana odaklanıyor

Çalışanların yetkinliklerini artırarak kurum başarısına katkı sağlayabilmeleri için oluşturulan Grup Dersleri, personelin ihtiyaç ve beklentilerine göre yorumlanır. İhtiyaç analizi dahilinde seviye ve içeriğin belirlenmesiyle birlikte homojen gruplar oluşturularak derslere başlanır. Kişiye özel hazırlanan içerikler ve esnek saatler öğrenme motivasyonunu arttırırken, aynı zamanda ihtiyaçlar doğrultusunda ek parametreler sunulur. Şirketin kendi terminolojisi ve kullanılan teknik terimler de eğitim içeriklerine dahil edilebilir. 50 farklı dilde eğitim çeşitliliği sunan Berlitz, eğitim sonuçlarını da düzenli olarak raporlayarak katılımcı personelin gelişiminin izlenmesini mümkün kılıyor.