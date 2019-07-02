Profesyonel iş yaşamına ‘Nokta’yı koyup, kendi restoranını açtı
1 saat önce
Profesyonel iş yaşamını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Fulya Toy, Bursa OSB'de açtığı lezzet durağında özel konuklarını ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:18
Profesyonel iş yaşamını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Fulya Toy, Bursa OSB
'de açtığı lezzet durağında özel konuklarını ağırlıyor.
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