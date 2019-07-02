Son Dakika Haberleri: Profesyonel iş yaşamına ‘Nokta’yı koyup, kendi restoranını açtı
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Profesyonel iş yaşamına ‘Nokta’yı koyup, kendi restoranını açtı

1 saat önce

Profesyonel iş yaşamını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Fulya Toy, Bursa OSB'de açtığı lezzet durağında özel konuklarını ağırlıyor.

Profesyonel iş yaşamına ‘Nokta’yı koyup, kendi restoranını açtı, System.String[]
Profesyonel iş yaşamını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Fulya Toy, Bursa OSB'de açtığı lezzet durağında özel konuklarını ağırlıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:18 
OSB, Ekonomi
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