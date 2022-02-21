Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti - Son Dakika
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Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti

Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti

21.02.2022 15:10

Kocaeli'de gerçekleştirilen şampiyonada birinci olan Sabriye Gür ve Ahmet Uğur, Meram'a iki altın kemer ile döndü.

Turnuvada şampiyon olan her iki sporcuyu da tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Başarıyı bir gelenek haline getiren tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

Meram Belediyesporlu Kick Bokscular, 18 - 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleştirilen K1 Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonasına damga vurdu. Şampiyonaya katılan Sabriye Gür 70 kiloda Ahmet Uğur da 88 kiloda finalde şampiyon olarak şehre iki altın kemerle döndüler. Turnuvada şampiyon olan her iki sporcuyu ve hocalarını tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ulusal ve uluslararası platformlarda başarının Meram Belediyespor için bir gelenek haline geldiğine vurgu yaptı. Konya'ya altın madalya ile dönen sporcuların yaşadığı gururdan daha fazlasını kendilerinin yaşadığını kaydeden Başkan Kavuş, "Gençlerimizin sporla iç içe olmaları amacıyla çıktığımız yolda bugün bu hedefin çok ötesindeyiz. Meram Belediyespor Kulübümüzün sporcuları katıldıkları her ulusal ve uluslararası turnuvadan madalyalarla dönerek göğsümüzü kabartıyorlar. Bu noktada verdiğimiz desteklerin bize böylesi önemli başarılar olarak dönmesinin verdiği gururu anlatmada kelimeler kifayetsiz kalacaktır. K1 Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nda altın kemerle dönen sporcularımız başta olmak üzere tüm sporcularımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor rüzgarı esti - Son Dakika
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