Profesyonel Liglerin Namağlup Takımı, İkinci Yarıda Unvanını Korumak İstiyor

Türkiye profesyonel liglerde tek namağlup takımı unvanını taşıyan ve 39 puanla TFF 3. Lig 3. Grup'ta lider olan Bayburt İl Özel İdare Spor, ikinci yarı hazırlıklarını Bayburt'ta sürdürüyor.

Türkiye profesyonel liglerde tek namağlup takımı unvanını taşıyan ve 39 puanla TFF 3. Lig 3. Grup'ta lider olan Bayburt İl Özel İdare Spor, ikinci yarı hazırlıklarını Bayburt'ta sürdürüyor.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare, ligin ilk yarısında aldığı başarılı sonuçların ardından profesyonel liglerde şu ana dek yenilgisi bulunmayan tek takım durumunda bulunuyor. Bayburt ekibinin ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyeti ve 6 beraberliği bulunuyor. 39 puanla ligin zirvesine demir atan sarı-siyahlıların en yakın rakibiyle arasında 6 puanlık bir fark var.



İkinci yarı hazırlıklarının ilk etabını Bayburt'ta sürdüren takımda Teknik Direktörü Ferruh Özgün, olumsuz hava şartlarından dolayı Bayburt'taki hazırlıkları kapalı alanda sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:



"7 günlük izinden sonra antrenmanlara başladık. Pazar günü buradaki hazırlıklarımızı noktalayıp iki günlük izinden sonra Antalya kampımız başlayacak. 12 Ocak'a kadar hazırlıklarımıza orada devam edeceğiz ve 3 hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Antalya'nın şartları tabi iklim olarak biraz daha iyi. Burada antrenmanlarda zorlanıyoruz. Çünkü kar ve soğuktan dolayı saha zemini de buzlu. Onun için kapalı alan tercih ettik. İdmanlarda biraz sıkıntı oluyor ama çocukların özverisiyle bunu da gidermeye çalışıyoruz."



"Bunu devam ettirebilmek çok zor"



Bayburt'un ilk devreyi namağlup lider olarak bir rekorla kapattığını hatırlatan Özgün, "İlk yarıda takımımız gerçekten çok başarılı oldu. Türkiye gerçekten Bayburtspor'u konuşuyor. Ama tabi bunu da devam ettirebilmek daha da zorlaştı. Yükümüz daha da ağırlaştı. Her takım bizi yenmek istiyor, gol atmak istiyor. Tabi buda normaldir. Ben hep şunu söylüyorum bunların hepsi fragman inşallah filmin sonunu iyi görürüz. Mayıs ayında inşallah şampiyon oluruz ve bu mutluluğu hep beraber yaşarız. Çok önemli çünkü bizim için bu" şeklinde konuştu. - BAYBURT

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