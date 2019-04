Profesyonel Otel Yöneticileri, Turizmde Yeni Trendleri Tartıştı

Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu, Üst Yöneticisi Cem Kınay , "Dünya turizminde, özgürlüğünü koruyan köyler, kasabalar, kentler, coğrafyalar, kültürler, lezzetler, müzik ve yerellik hızla yükselen bir trend." dedi.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen geleneksel aylık toplantıda, turizmdeki yeni trendler değerlendirildi.Toplantıya konuşmacı olarak katılan Kınay, bu dönemde trendlerin çok hızlı değiştiğini, bu açıdan özellikle turizm sektörünün çok daha dinamik olması gerektiğini söyledi. Türkiye genelindeki turizm alanları hakkında bilgi veren Kınay, Antalya 'da deniz, kum ve güneşin turizmde baş rolü oynadığını belirtti.Türkiye'de yaklaşık 15 golf sahası bulunduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Kınay, golf sahalarının kültür turizmiyle bütünleştirilebileceğini dile getirdi. Kınay, "Ben olsam antik şehrin içinde bir golf sahası yaparım, dünyada bir ilk olurum." dedi.Türkiye'de Anadolu kültür mirasının işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir sıkıntı yaşandığını aktaran Kınay, deniz turizminin de "her şey dahil" sistemiyle kısıtlandırıldığına işaret etti.Turizmde yerelleşmeye yönelik bir trendin geliştiğini anlatan Kınay, şunları kaydetti:"Her yerde bir yerelleşme, öze dönüş, geçmişi bugüne taşıma önemli bir özellik oldu. Bu kapsamda doğa aktif rol üstleniyor. Doğasız turizm olması mümkün değil. Her turizmcinin bir numaralı konusu doğa olmalı. Doğa ile turizmi iç içe sürdürmeliyiz. Her şeyin doğal olması da çok önemli. İş ve seyahat tatilleri arasındaki ayrımlar genç nesiller için ortadan kalktı. Yeni nesil çok özgür bir hayat yaşamak istiyor. Her yerde çalışabilmek, başka bir ülkeye gitmek ve tamamen mobil olmak istiyor. Bizim de buna uyum göstermemiz gerekiyor. Lezzet de yeni trendler arasında önemli bir yeri oluşturuyor. Lezzetli yemeğin bir mekanın kendini ifade etmesinde ve kalıcı olmasında sınırsız ve benzersiz gücü var. Bir bölgenin yerel mutfağı o bölgenin tarihi insanların ruhu ve günlük hayatının ritmi ile direkt bir ilişki sağlıyor."Turizmde Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kınay, bu hikayede güneş, deniz ve kumun dışında tarih, kültür, sanat gastronomi, müzik, sağlık, spor ve mutfağın bulunması gerektiğini söyledi.Tarihin ve doğanın korunması gerektiğine dikkati çeken Kınay, "Dünya turizminde özgürlüğünü koruyan köyler, kasabalar, kentler, coğrafyalar, kültürler, lezzetler, müzik ve yerellik hızla yükselen bir trend. Anadolu deniz turizminden çok daha fazlasına, eşsiz benzersiz bir potansiyele ve güce sahip. Tarihi, doğası, mutfağı, müziği ve öyküleri ile paha biçilemez ve taşınamaz bir değere sahip." diye konuştu.