Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç'a Bursa'dan iki ödül

Bursa Sağlık İhtisas Lions Kulübünce düzenlenen kasım ayı toplantısında, "Ayrıcalıklı Rotalar" adlı televizyon programını hazırlayıp sunan profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç'a iki ödül verildi.

Tonguç ve sanat tarihi yazarı Serda Büyükkoyuncu ile kulüp yöneticileri ve üyelerinin katıldığı etkinlik, kentte bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kulübün kurucu başkanı Prof. Dr. Ahmet Bekar'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Ayrıcalıklı Rotalar, "En İyi Televizyon Programı", Tonguç'a da "Meslek Üstün Hizmet" ödüllerine layık görüldü.

Programda konuşan Tonguç, Ayrıcalıklı Rotalar için 6'ncı ödülünü aldığını söyledi.

Her iki ödülü almaktan mutluluk duyduğunu belirten Tonguç, Bursa'ya bir teşekkür olarak Fatma Durmaz Yılbirlik ile fotoğraflar eşliğinde hazırladıkları kitabın kısa bir süre sonra piyasaya sunulacağını dile getirdi.

Daha geniş kitlelere ulaşması için Türkçe ve İngilizce basılacak kitabın tanıtımı için yeniden Bursa'ya geleceğini anlatan Tonguç, "Bursa tarih kokan bir şehir, Osmanlı'nın başkenti. Camileri, türbeleri ile olağanüstü bir şehir olmasına rağmen ayrıca kozmopolit bir şehir olma özelliğini de taşıyor. Benim amacım da Bursa'nın bu zenginliklerini dile getirmek oldu." ifadelerini kullandı.

Etkinlikten elde edilen gelirin, Lions 118K Ercan Dikencik-Lions Alzheimer Hasta Konukevi inşaatına aktarılacak.