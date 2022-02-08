Valorant espor oyuncuları, resmi maç duraklatmasında Squid Game oyunu oynadılar

Rekabet dolu geçen resmi espor karşılaşması sırasında teknik mola eğlenceli hale getiren TENSTAR espor kulübü oyuncuları popüler Netflix dizisi Squid Game'de yer alan oyunu oynadılar.

Resmi espor turnuvalarında alınan teknik mola genelde oyuncu internet bağlantısı kopması veya plan yapılacağı zaman kullanılmaktadır. Valorant resmi espor turnuvasında alınan bir teknik mola sonrası TENSTAR espor oyuncuları kendi aralarında mola bitene kadar Squid Game'in kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu oynayarak eğlendiler.

Alınan teknik molada plan yapmak yerine oyun oynayan espor takımı TENSTAR Nova'ya iyi gelmiş olsa gerek ki, oyun oynadıkları haritayı 13-3 kazanmayı başardılar.