"Profesyonel yaşamda hızlı ve geniş depolama ihtiyaçlarına cevap veren P serisi tanıtıldı"

Şirketlere özel teknolojiler geliştirdiğine dikkat çeken ASUS BUSINESS, profesyoneller için ürettiğini belirttiği ExpertBook P serisini duyurdu.

Ürün yelpazesi ile her sektörden farklı müşteri gruplarına ve gereksinimlerine çözüm üretmeyi hedeflediklerini aktaran ASUS, özellikle fiyat ve performansıyla öne çıkan taşınabilir P serisinin detaylarını paylaştı.

P1440, P2540, P3540, P2451 ve P5440 olmak üzere 5 farklı notebook modeli ile Türkiye pazarında kurumsal firmalar için alternatif sunacağını aktaran marka, ExpertBook P serisine ait bu modellerin kendi içerisinde hem fiyat hem de donanım olarak farklılaştığını aktardı ve bu sayede çeşitli talep ve ihtiyaçlara çözüm olabilecek bir ürün ailesi oluşturduklarını belirtti.

YOĞUN İŞ HAYATI GENİŞ DEPOLAMA GEREKTİRİR

Yoğun tempoda geçen iş yaşamının getirdiği gereksinimleri iyi analiz ettiklerini aktaran marka yetkilileri, P serisindeki tüm cihazlarda hem SSD hem de HDD çözümlerini aynı anda sunduklarını ve bu sayede profesyonel yaşamda çok önemli olan hızlı ve geniş depolama ihtiyacına kesin bir çözüm getirdiklerini belirtti. Fiyat ve donanım olarak farklılaşacağı söylenen bu ürünlerdeki depolama teknolojilerin de fiyatıyla paralellik göstererek SATA ya da PCIe olarak ayrılacağı ve yine depolama noktasında da müşterilerin kendisi için en uygun donanımı seçebilecekleri belirtildi.

HER DURUMA UYUM SAĞLAYAN ESNEK TASARIM

İş hayatında bilgisayarların günlük kullanım senaryolarının da kritik olduğunu aktaran firma yetkilileri, profesyonel kullanıcılar için cihazların kullanım esnekliğinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Bu sebeple P serisindeki tüm cihazların menteşelerinin 180 ° açılabilen yapısının, müşteriler için iş yaşamında oldukça kıymeti bir kullanım esnekliği olacağını aktardı. Günlük kullanımda diğer bir önemli noktanın ise taşınabilirlik olduğunu söyleyen ASUS, ExpertBook P serisindeki cihazların dünya standartlarında bir mobilite sunduğunu aktarırken, bazı modeller ile ilgili şu bilgileri paylaştı; "P1440 modeli dünyanın en hafif optik sürücüye sahip cihazı, P3540 modeli 16 saat pil ömrü sunan dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı ve P5440 modeli ise dünyanın en hafif çift depolamaya sahip cihazıdır."

ASKERİ SINIF DAYANIKLILIK VE TÜM GÜN DAYANAN PİL ÖMRÜ

ASUS BUSINESS ailesinin ExpertBook P serisindeki diğer bir önemli detayın da askeri sınıf kalite standartları olduğu marka tarafından verilen diğer bilgiler arasında yer alıyor. Askeri standart testleri ile ilgili bazı detaylar paylaşan marka, klavye testleri, giriş - çıkış port testleri, yüksek ve düşük sıcaklık testleri ve çarpma tesleri gibi bir çok zorlu aşamadan geçirilen bu bilgisayarların profesyonel hayatın tüm zorluluklarını göğüsleyebilecek kalitede olduğunu belirtti. Ayrıca iş hayatındaki yoğun tempoya ayak uydurması için en az 12 ile 16 saat pil ömrünün çok kritik olduğu ve bu bilgisayarların bu süreleri rahatlıkla çıkarabileceğini söylendi.

Açıklamada iş hayatındaki veri korumasının önemine değinen ASUS, yüz tanıma, parmak izi okuyucu ve TPM modülü gibi kullanıcılarının bilgisayarını etkin bir şekilde koruyabilecekleri tüm teknik donanımın bu kurumsal ürün ailesinde olduğunun altını çizdi.

- İstanbul