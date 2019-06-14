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Profesyonellere taş çıkarttı

1 saat önce

Dünyaca ünlü top model Bar Refaeli'nin podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show, Antalya'da tüm hızıyla devam ediyor.

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Dünyaca ünlü top model Bar Refaeli'nin podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show, Antalya'da tüm hızıyla devam ediyor. 30 ayrı ülkeden Antalya'ya gelen yaklaşık beş bin kişi, Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan'ın DJ performansı ve sahne şovlarıyla doyasıya eğlendi.

Açık alanda özel olarak düzenlenen sahnede konuklarının karşısına çıkan Hikmet Eraslan, görsel bir şölen eşliğinde yaklaşık bir saat performans sergiledi. Bir Dosso Dossi geleneği olarak her etkinlikte sahne şovlarını bizzat yöneten ve katılan Eraslan, bu kez DJ performansıyla adeta profesyonellere taş çıkarttı. Işık ve sahne efektleriyle eğlence zirveye taşınırken Eraslan eşliğinde eğlenen konuklar kendilerinden geçtiler.

Dosso Dossi Fashion Show'un en önemli parçalarından biri olan sahne şovlarına büyük önem verdiklerini belirten Eraslan, "Konuklarımızın Antalya'dan mutlu ayrılması bizim için çok önemli. Dünyaca ünlü isimlerin defileleri kadar konserlerimiz ve sahne şovlarımız da büyük ses getiriyor. Her yıl daha iyisi için çalışıyoruz. Bu partimiz şu ana kadar yapılan eğlence etkinliklerinin en büyüğü oldu" dedi.

Gece, ünlü Rus şarkıcılar Geegun ve Olga Buzova konserleriyle devam etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
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