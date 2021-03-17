Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor - Son Dakika

Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor

17.03.2021 09:20

Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor Demir bilekli 'Azize usta' zanaatı ile erkeklere taş çıkartıyor 30 yıl önce çay yapmak için girdiği atölyede şimdi ise kendi çıraklarını yetiştiriyor Edirne'de, 30 yıl önce eşine çay kahve yapmak için girdiği demir atölyesinde yıllar...

Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor

Demir bilekli 'Azize usta' zanaatı ile erkeklere taş çıkartıyor

30 yıl önce çay yapmak için girdiği atölyede şimdi ise kendi çıraklarını yetiştiriyor

EDİRNE - Edirne'de, 30 yıl önce eşine çay kahve yapmak için girdiği demir atölyesinde yıllar içerisinde meslekte ustalaşan Azize Küp, profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor.

Genellikle erkeklerin tercih ettiği ve ağır iş grubuna giren demircilik zanaatında yaptıkları ürünler ile herkesin takdirini kazanan 'Azize usta', kadınların her zaman güçlü olduğunu adeta bir kez daha kanıtlıyor. Azize Küp, tüm insanlığa bir de mesaj vererek, "Kadınlar için zor diye bir şey yok. Kadın isterse her işi yapabilir" diyor.

Çay yapmak için girdiği atölyede şimdi çıraklarını yetiştiriyor

Edirne Sanayisinde, 30 yıldır eşi ile birlikte demircilik zanaatını icra etmeye çalışan Azize Küp'ü görenler, başta şaşırsa da yaptığı işlere şahit olunca takdir ediyor. Yaptığı ağır ve meşakkatli demircilik zanaatı ile kadınlara ilham kaynağı olan Azize Küp, profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor. 'Azize usta' yıllar önce çay kahve yapmak için girdiği atölyede şimdi ise çırak yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Atölyeye yıllar önce ilk kez çay kahve yapmaya gelmiştim"

Evli ve 2 çocuk annesi Azize Küp, eşi birlikte yaklaşık 30 yıldır demir atölyesinde çalıştığını anlatarak, "Eşim 30 yıla yakındır bu işi yapıyor. Bende yanına çay kahve yapmak için gelmiştim yıllar öncesi. Eleman sıkıntısı yaşadığımız için kendisine ufak tefek yardımcı olmaya başladım. Daha sonraları 'tut şunun ucundan çevirelim, oraya çekelim, buraya çekelim' derken ben de kaynak yapmaya heveslendim. 'Gösterir misin' diye rica ettim, o da bana çok yardımcı oldu bu konuda. Daha sonra kaynak yapmaya başladım, taşlama yapmaya başladım öyle devam etti" dedi.

"Kadınlar birçok alanda erkeklere göre daha estetik çalışmalar üretiyor"

Azize Küp, "İnsanlar güzel tepkiler veriyorlar. Önceden sanayiye kadın girmiyormuş şimdi hangi dükkana gitseniz bir kadın var. Demirci dükkanında da neden olmasın? Kadınlar birçok alanda daha iyiler, daha estetik çalışma şekilleri var" diye konuştu.

Küp, "Balkon korkulukları, merdiven korkulukları, çatı, daha sonra mobilya işine de girdik, mobilya yapmaya başladık. Yani demirden aklınıza ne gelirse, her şey var. Kadınların tepkileri de çok güzel, iyi. 'Kadın eli değdiği belli oluyor' diyorlar. Kadınlar için zor diye bir şey yok. Kadın isterse her işi yapabilir. Her işin altından kalkabilir. Kadınlar güçlüdür her zaman" dedi.

"Sağ olsun bizim çoğu yükümüzü aldı"

Yaklaşık 30 yıldır eşi Azize Küp ile birlikte demir atölyesi işlettiklerini anlatan Hayri Küp de "İlk önce çay kahve yapmak için gelmeye başladı. Sonrasında muhasebeye bakmaya başladı. Daha sonra ağır malzemelerde yardımcı olmaya başladı. Daha sonra kaynak yapmak istediğini söyledi. Taşlama yapıyor, boya yapıyor. Sağ olsun bize çok yardımcı oluyor. Eşim el attıktan sonra mesleğimizde ilerledik. O da kendini geliştirdi, bizde kendimizi geliştirdik. Kadının eli daha farklı, zanaatımızda aşağı yukarı beni geçti diyebiliriz. Azimlidir, severek de yapıyor farkındayım. Sağ olsun bizim çoğu yükümüzü aldı" dedi.

"Azize ustayı bir anne gibi görüyorum"

Demir ve kaynak ustası Azize Küp'ün çırağı Efe Çaylı da kendisi ile bir anne oğul bağı yaşadığını belirterek, "Buraya girdiğimden beri çok mutluyum. Azize usta kaynak yapıyor, diyorlar 'Aa kadın kaynak yapıyor' bayağı ilgi çekiyor. Azize ustayı kendime daha yakın görüyorum. Bir anne gibi ama Hayri ağabeyi de çok seviyorum. İlerideki hayalim demirci olmak kendi dükkanımı açmak" şeklinde konuştu.

Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor
Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor

Edirne, İcra, Çay, küp, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı
Süpürgesini kaçıran sokak köpeğiyle videosu gündem olan görevli, o anları anlattı: Baktım ki benimle oynamak istiyor Süpürgesini kaçıran sokak köpeğiyle videosu gündem olan görevli, o anları anlattı: Baktım ki benimle oynamak istiyor         
10:17
Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı         
10:02
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu         
09:53
Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler         
09:42
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı         
09:20
Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden? Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden?         
07:49
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 10:29:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Profil kesiyor, kaynak işliyor, taşlama yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei