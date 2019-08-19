Profilo AVM satılıyor
1 saat önce
İstanbul Mecidiyeköy bulunan Profilo Alışveriş Merkezi 425 milyon TL başlangıç bedeli ile satışa çıktı.
İstanbul Mecidiyeköy Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
bulunan Profilo
Alışveriş Merkezi 425 milyon TL başlangıç bedeli ile satışa çıktı.
1997 yılında açılan Profilo AVM, yeni sahibini bekliyor. AVM, İş Bankası
'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde bulunan ilanla satışa çıktı. İlanın detaylarında teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedelinin 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak görülüyor. - İSTANBUL
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