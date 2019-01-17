Progıda'nın fındıkta 2019 hedefi; kalite verimde artış
1 saat önce
Yeni paydaşlarla yeni projeler geliştirmeyi amaçlayan şirket, Düzce Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.
Yeni paydaşlarla yeni projeler geliştirmeyi amaçlayan şirket, Düzce Üniversitesi
ile işbirliği protokolü imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:00
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