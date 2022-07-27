Programa katılanlar

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın konuşması

Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi Van'da düzenlenen uluslararası satranç turnuvası sona erdi

Van'da 300 yarışmacının katıldığı uluslararası satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Van Valiliği, Edremit Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Van-Edremit Satranç Turnuvası tamamlandı.

Van Gölü kıyısındaki Uygulama Oteli'nde 6 gün süren turnuvada dereceye giren 53 sporcuya toplamda 100 bin lira para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, törende yaptığı konuşmada, birçok ülkeden gelen satrançseverlerin turnuvada kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Etkinliğin çok renkli geçtiğini dile getiren Tulay, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir amacımız vardı. Ülkemizin her tarafına satranç sporunu yaymak istedik. Bu anlamda 'ulaşmadığımız yer kalmasın' dedik. Var gücümüzle çalışıyoruz. Diğer spor branşlarını açık ara geride bırakarak 1 milyon lisanslı sporcuya ulaştık. Bu çalışmanın sonucunda 81 il ve 500 ilçede örgütlü bir federasyon haline geldik. Ülkemizde şu an 17 uluslararası açık satranç turnuvası var. Diğer illerde de ilgi son derece yüksek."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise "Bu güzide spora Van olarak çok aşinayız. Bizim için çok önemli bir spor dalı. Son yıllarda uluslararası anlamda bu sporda çok önemli başarılara imza atılıyor. Bu turnuva burada son olmayacak. Buradan yeni etkinlikler için müjdeler verelim. Bu anlamda turnuvada dereceye giren herkesi yürekten tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödüllerini alan sporcularla fotoğraf çekildi.