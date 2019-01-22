Son Dakika Haberleri: Programa Katılanların Günlük Ödeme Miktarları Yükseltildi

Programa Katılanların Günlük Ödeme Miktarları Yükseltildi

1 saat önce

İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programına katılanların alacakları günlük ödeme miktarı 61.65 TL'den 77.7 TL'ye, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30.82 TL'den 38.85 TL'ye yükseltildi.

Programa Katılanların Günlük Ödeme Miktarları Yükseltildi, System.String[]
İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programına katılanların alacakları günlük ödeme miktarı 61.65 TL'den 77.7 TL'ye, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30.82 TL'den 38.85 TL'ye yükseltildi. Programa katılan öğrencilerin ödeme miktarı ise 46.23 TL'den 58.27 TL'ye çıkartıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye İş Kurumumuza (İŞKUR)'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarında günlük zaruri gider olarak adlandırılan ödemenin miktarları artırıldı" dedi.  Bakan Selçuk, 2019 yılı asgari ücret artışına bağlı  yapılan güncelleme sonrasında İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara ödenen günlük zaruri gider miktarlarının da artırıldığını söyledi.

1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarına yapılacak yeni ödeme miktarını açıklayan Bakan Selçuk, "Yapılan düzenlemeye göre; normal iş arayan statüsündekilerin İşbaşı Eğitim Programına katılmaları durumunda alacakları günlük ödeme miktarı 61.65 TL'den 77.7 TL'ye, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30.82 TL'den 38.85 TL'ye yükseltildi. Programa katılan öğrencilerin ödeme miktarı ise 46.23 TL'den 58.27 TL'ye çıkartıldı. Uygulama 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren İşbaşı Eğitim Programına katılım sağlanan günleri kapsayacak." diye konuştu. 

İşsizlerin mesleki tecrübe kazanması sağlanıyor

İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.  Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:00 Kaynak: DHA

Ekonomi
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